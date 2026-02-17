Україна та Швеція підсилюють цифрову оборону

17 февраля 2026 г., 8:15

0

Tweet

У рамках щорічної Мюнхенської конференції з безпеки в Німеччині укладено п’ятирічний Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері кібербезпеки між Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Національним центром кібербезпеки Швеції.



Як зазначається, співпраця фокусується на стратегічному напрямі розбудови потенціалу (capacity-building). Швеція надасть Україні комплексну підтримку, яка включає:



спільні навчання: проведення спеціалізованих тренінгів та кібернавчань для підвищення кваліфікації українських фахівців;

методологічну допомогу: впровадження передових європейських стандартів захисту інформації;

обмін досвідом: доступ до сучасних технологій та безпечних каналів обміну даними про кіберзагрози.



«Підписання цієї угоди є надзвичайно важливим для нашої держави. Це допоможе зміцнити здатність України протистояти російським кібератакам. Своєю чергою, Україна ділитиметься досвідом боротьби зі складними російськими цифровими загрозами. Ці знання допоможуть Швеції покращити власну готовність і здатність захищати критично важливі суспільні функції», – підкреслив Голова Держспецзв’язку Олександр Потій. Він подякував шведському народу та партнерам за непохитну підтримку України і наголосив, що це не лише допомога у розбудові стійкості нашої держави, а передусім це інвестиція у безпеку всієї Європи.



Підкреслюється, що Україна, яка щодня відбиває складні російські кібератаки, володіє унікальним бойовим досвідом у цифровому просторі. У межах Меморандуму українська сторона ділитиметься цими знаннями, що дозволить Швеції:



краще підготуватися до складних атак на державні системи;

ефективніше захищати життєво важливі суспільні функції та критичну інфраструктуру Королівства.



Меморандум закладає фундамент для довгострокового партнерства, яке допоможе обом країнам стати більш захищеними у світі, де кіберпростір є невід'ємною частиною сучасної війни.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI