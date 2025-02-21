Oppo презентувала найтонший на ринку складаний смартфон

Китайська Oppo представила новий флагманський складаний смартфон, який за ствердженням компанії є найтоншим на ринку у своєму класі.

Find N5, який може складатися навпіл, продаватиметься за майже 1900 дол.

У складеному стані Find N5 виглядає як звичайний телефон з 6,62-дюймовим дисплеєм. Пристрій можна розкласти назовні і фактично отримати планшет с діагоналлю 8,12 дюймов.

При цьому смартфон має ультратонкий дизайн. У закритому стані його товщина складає 8,93 міліметра, тоді як у розкладеному вигляді - 4,21 міліметра. Це тонше, ніж Samsung Galaxy Fold 6, який було презентовано минулого року - 12,1 мм та 5,6 мм відповідно. Попередній рекордсмен Honor Magic V3 має - 9,3 мм і 4,35 мм.

Find N5 оснащено чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite та ОЗУ 12 або 16 ГБ.

Пристрій оснащено ультратонким акумулятором ємністю 5600 мАг, який за розміром не більший за кредитну картку. Компанія Oppo заявила, що батарея складається з кремній-вуглецевого матеріалу, який забезпечує високу ємність.

Oppo Find N5 має потрійну камеру, яка включає телеоб'єктив, що може збільшувати зображення до 30 разів завдяки функції покращення зображення на основі штучного інтелекту, яка отримала назву AI Telescope Zoom.

Апарат також постачається з персональним помічником зі штучним інтелектом, який може інтерпретувати та узагальнювати документи, створювати резюме телефонних дзвінків і перекладати відеодзвінки та інший вміст, що відображається на екрані.

Відповідаючи на занепокоєння щодо конфіденційності, Oppo заявила, що деякі дані обробляються безпосередньо на пристрої, тоді як інша інформація зберігається в хмарі. На міжнародних ринках Oppo використовує Google як партнера в галузі штучного інтелекту та хмарних обчислень.