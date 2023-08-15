Міністерство оборони США створила робочу групу з генеративного AI

15 августа 2023 г., 17:15

0

Tweet

Міністерство оборони США офіційно оголосило про створення робочої групи з генеративного штучного інтелекту - ініціативи, яка відображає прагнення Пентагону використовувати можливості штучного інтелекту у відповідальний і стратегічний спосіб.

Заступник міністра оборони доктор Кетлін Хікс (Kathelen Hicks) керувала створенням оперативної групи Lima. Як відзначається, група відіграватиме ключову роль в аналізі та інтеграції інструментів генеративного штучного інтелекту, таких як великі мовні моделі (LLM), в рамках всього Міністерства оборони США.

«Створення оперативної групи Lima підкреслює непохитне прагнення Міністерства оборони очолити інновації в галузі АІ, - підкреслила Хікс. - У міру того, як ми використовуємо трансформаційну силу генеративного АІ, наша увага залишається незмінно зосередженою на забезпеченні національної безпеки, мінімізації ризиків і відповідальній інтеграції цих технологій. Майбутнє оборони - це не лише впровадження передових технологій, але й далекоглядність, відповідальність і глибоке розуміння ширших наслідків для нашої нації».

Як наголошується, очолювана Головним офісом цифрових технологій і штучного інтелекту (CDAO), оперативна група Lima оцінюватиме, синхронізуватиме і використовуватиме можливості генеративного AI в усіх підрозділах Міністерства оборони США, гарантуючи, що відомство залишатиметься в авангарді передових технологій, захищаючи при цьому національну безпеку.

«Міністерство оборони зобов’язане відповідально підходити до впровадження генеративних моделей AI, одночасно визначаючи належні захисні заходи і зменшуючи ризики для національної безпеки, які можуть виникнути через такі проблеми, як погане управління навчальними даними, - заявив доктор Крейг Мартелл, головний офіцер з питань цифрового і штучного інтелекту Міністерства оборони США. - Ми також повинні враховувати, якою мірою наші супротивники використовуватимуть цю технологію і намагатимуться перешкодити нашому власному використанню рішень на основі штучного інтелекту».

Використовуючи партнерські зв’язки між Міністерством, Розвідувальною спільнотою та іншими урядовими установами, робоча група допоможе мінімізувати ризики та надмірність при реалізації ініціатив з розвитку АІ по всьому міністерству.

У заяві Пентагона йдеться, що штучний інтелект став трансформаційною технологією з потенціалом революційних змін у різних секторах, в тому числі і в оборонному. Використовуючи моделі генеративного АІ, які можуть використовувати величезні масиви даних для навчання алгоритмів і ефективного створення продуктів, Департамент прагне вдосконалити свої операції в таких сферах, як ведення бойових дій, ділові відносини, охорона здоров’я, готовність і політика.

«Застосування штучного інтелекту в обороні - це не лише інноваційна технологія, а й зміцнення національної безпеки, - наголосив капітан ВМС США М. Ксав’єр Луго (M. Xavier Lugo), командир оперативно-тактичної групи Lima і член Управління алгоритмічних воєн CDAO. - Міністерство оборони визнає потенціал генеративного AI для значного поліпшення розвідки, оперативного планування, адміністративних і бізнес-процесів. Однак відповідальне впровадження є ключовим для ефективного управління пов’язаними з цим ризиками».

CDAO розпочав свою роботу в червні 2022 року і займається інтеграцією та оптимізацією можливостей штучного інтелекту в Міністерстві оборони. Офіс відповідає за прискорення впровадження даних, аналітики і штучного інтелекту в Міноборони, що дозволить цифровій інфраструктурі і політиці відомства надавати масштабовані рішення на основі штучного інтелекту для корпоративного і спільного використання, захищаючи країну від поточних і нових загроз.

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD

0

Tweet