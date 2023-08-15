Ринок Micro LED збільшиться до 600 мільйонів доларів до 2027 року

15 августа 2023 г., 16:20

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Масове виробництво великих дисплеїв і носимих пристроїв стимулює ринок мікро-світлодіодів. За прогнозами TrendForce, ринок чипів Micro LED досягне 27 мільйонів доларів у цьому році, що свідчить про зростання на 92% у річному обчисленні.

Завдяки збільшенню обсягів поставок існуючих та впровадженню нових додатків, прогнозується, що цей ринок збільшиться ринкова до 580 млн дол. у 2027 році, що відповідає середньорічному темпу зростання (CAGR) приблизно 136%. Поряд з постійним зростанням вартості чипів, збільшаться допоміжні галузі, такі як обладнання для передачі та тестування, CMOS-плати, а також активні та пасивні мікросхеми для матричних накопичувачів, готові до синхронного розширення.

Цього року компанія Samsung презентувала 89-дюймовий 4K-дисплей і планує надалі використовувати переваги безшовного зрощування Micro LED, представивши 101-дюймову та 114-дюймову моделі. Другий південнокорейський бренд LG Electronics планує розпочати масове виробництво своєї 136-дюймової моделі 4K до кінця 2023 року.

Провідний китайський виробник панелей BOE взяв на озброєння схожий підхід, запускаючи нові продукти, спрямовані на стимулювання загального зростання галузі. Компанія успішно запустила свій дисплей з активною матрицею P0.9 у другому кварталі 2023 року і планує вихід дисплея з активною матрицею P0.51 у четвертому кварталі. Крім того, BOE має намір представити рішення "під ключ" у 2024 році. Для брендів, зацікавлених у мікросвітлодіодах, це не лише диверсифікує канали придбання продукції, але й сприяє прискореному розвитку галузі в цілому.

Переносні пристрої є ключовим застосуванням Micro LED в цьому році. AUO, відійшовши від своїх традиційних операцій з виробництва РК-дисплеїв, успішно випустила першу в світі 1,39-дюймову панель для годинників. Окрім європейського виробника розкішних годинників Tag Heuer, інші великі компанії, що спеціалізуються на спортивному спорядженні, та японські годинникові бренди є потенційними користувачами мікросвітлодіодних пристроїв у майбутньому.

Розгортання 2,12-дюймового мікросвітлодіода для Apple Watch було відкладено з 2025 на 2026 рік через коригування ланцюжка поставок. Проте, виробничі операції з виготовлення мікро-світлодіодів вже розпочато, що означає можливу інтеграцію в ширший асортимент продукції Apple, включаючи гарнітури, смартфони та автомобільні додатки.

Бурхливий розвиток в останні роки створив можливості для зростання інноваційних автомобільних дисплеїв на базі Micro LED. Однак через тривалі процеси перевірки, притаманні автомобільному сектору, відчутне масове виробництво дисплеїв Micro LED для транспортних засобів може розпочатися лише після 2026 року. TrendForce вважає, що дисплеї приладів з високими вимогами до надійності та яскравості, технологічно просунуті головні дисплеї (HUD) та прозорі дисплеї з численними можливостями підключення до технологій автономного водіння - це основні шляхи проникнення мікросвітлодіодних дисплеїв в автомобільний сектор. Автовиробники з Європи, США та Японії демонструють значний ентузіазм щодо впровадження технології Micro LED.

Micro LED продовжує конкурувати з такими технологіями, як LCOS, Micro OLED та LBS, коли мова йде про гарнітури доповненої реальності. Лідери галузі - Meta, Google та MIT - продовжують оцінювати та допомагати в розробці Micro LED для мікропроекційних дисплеїв, приваблювані його збалансованими характеристиками з точки зору яскравості, енергоспоживання та щільності пікселів.

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