Мінцифри веде переговори з 10 країнами щодо експорту Дії

У Вашингтоні 23 травня відбувся перший саміт Diia in DC. Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував досягнення цифрової України та представив бачення подальшого розвитку.



Адміністратор USAID Саманта Пауер оголосила про партнерство із Колумбією та Замбією, щоб дослідити можливості вдосконалення чинних цифрових систем, розробки нових цифрових послуг для громадян та створення аналога Дії. Саміт проходив за підтримки USAID, Visa, Google.org, Eurasia Foundation, UKAid.



«Понад три роки тому команда Мінцифри поставила перед собою ціль – відцифрувати 100% найпопулярніших державних послуг до 2024 року. Так, з’явився застосунок Дія, яким користуються понад 19 мільйонів українців, і який спростив взаємодію людей і держави. Багато важливих сервісів ми запустили за підтримки USAID. З перших днів Мінцифри агенція стала нашим надійним партнером, завдяки яким українці можуть отримати держпослуги в кілька кліків. Вдячний USAID за підтримку наших діджитал-ініціатив, які вже реалізовані, та допомогу у втілення майбутніх проєктів», – зазначив Михайло Федоров.



USAID з 2019 року надає технічну, фінансову та юридичну підтримку Дії. За сприяння USAID ми реалізували революційну реформу будівельної галузі, яка лише за 2022 рік дала 1,5 млрд гривень антикорупційного ефекту та 9,6 млрд гривень економії. Спільно запустили Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який стане основою прозорої відбудови України. Провели Bug Bounty Дії, щоб переконатися в надійності застосунку, запустили цифрові сервіси соціальної сфери тощо.



Зараз Дія – це 14 документів у смартфоні та 30 сервісів, які можна отримати в кілька кліків. Застосунок не лише змінив культуру й ставлення до цифрової держави в Україні, а й став популярним за кордоном.



Інші країни цікавляться експертизою України у створенні застосунку та новаціями в наданні послуг. USAID також підтримує просування українського досвіду цифрової трансформації у світі та експорт Дії в інші країни. У січні 2023 USAID оголосив про плани виділити 650 тисяч доларів на спільну розробку підходу з впровадження Дії, та систем і процесів, що лежать в її основі, на глобальному рівні.



Команда Мінцифри веде переговори з 10 країнами щодо експорту Дії, враховуючи країни які підтримує USAID. І вже маємо результати – розглядаємо партнерство із Замбією та Колумбією. Це під час Diia in DC анонсувала Адміністратор USAID Саманта Пауер:



«Разом ми посилаємо світу чіткий сигнал. Коли демократії кидають виклик, коли ми проходимо випробування, ми працюємо разом, ми ділимося чудовими ідеями та інвестуємо в майбутнє одне одного. Ми запускаємо неймовірні інновації, враховуючи потреби наших громадян, щоб вирішувати складні проблеми та робити життя людей кращим. І завдяки цьому ми стаємо сильнішими, ніж будь-коли».



Також Михайло Федоров розповів про інші складові екосистеми Дія і поділився планами з розбудови цифрової держави. Зокрема, пріоритетними проєктами стануть прозора відбудова, еАкциз, автоматизовані послуги для моряків, розмитнення авто в Дії.



Окрім цього, на заході виступили Адміністратор USAID Саманта Пауер, посол України в США Оксана Маркарова, головний редактор журналу New York Кара Свішер та інші.



Diia in DC організовано у співпраці між USAID та Міністерством цифрової трансформації України та за підтримки Eurasia Foundation, UKAid, Visa та Google.org Employment Opportunities з Дія.Освіта.

