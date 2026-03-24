Apple офіційно оголосила дати своєї головної конференції WWDC 2026 - з 8 по 12 червня

24 марта 2026 г., 12:25

Компанія Apple офіційно оголосила, що її щорічна Всесвітня конференція розробників (WWDC 2026) пройде з 8 по 12 червня 2026 року.



Захід знову відбудеться у гібридному форматі: основна частина сесій буде доступна онлайн для всіх розробників безкоштовно, а в перший день у штаб-квартирі Apple Park у Купертіно пройде спеціальна очна подія. Головною темою цього року стануть досягнення в галузі штучного інтелекту, що Apple підкреслила у своєму офіційному прес-релізі.



Очікується, що під час програмної доповіді Тім Кук (Tim Cook) та інші керівники компанії представлять наступне покоління операційних систем, включаючи iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 та visionOS 27. Одним із найбільш очікуваних анонсів є радикальне оновлення Siri, яка, за даними інсайдерів, отримає повноцінний інтерфейс чат-бота. Розробка під внутрішньою назвою Campos покликана вивести Siri на рівень прямої конкуренції з рішеннями від OpenAI та Google.



Сьюзан Прескотт (Susan Prescott), віце-президент Apple з питань зв’язків з розробниками, назвала майбутню подію одним із найбільш захоплюючих моментів для глобальної спільноти. Вона зазначила, що WWDC 2026 стане майданчиком для святкування технологій та інновацій, де учасники зможуть особисто поспілкуватися з інженерами компанії. Крім програмного забезпечення, Apple Intelligence отримає нові функції, які глибше інтегруються в екосистему пристроїв для персоналізації користувацького досвіду.



На апаратній арені ходять чутки про можливе оновлення лінійок Mac mini та Mac Studio чіпами серії M5, які мають забезпечити значний приріст продуктивності в задачах AI. Хоча Apple зазвичай фокусується на софті під час червневих заходів, минулий досвід з анонсом Vision Pro показує готовність компанії до гучних залізних прем’єр. Окрему увагу буде приділено переможцям конкурсу Swift Student Challenge, яким нададуть можливість відвідати Apple Park протягом трьох днів.



Ринковий контекст вказує на посилення конкурентного тиску з боку Google I/O та Microsoft Build, які пройдуть незадовго до червневого заходу. Для інвесторів успіх WWDC 2026 буде вимірюватися здатністю Apple продемонструвати реальні сценарії використання AI, які змусять користувачів оновлювати апаратне забезпечення. Фокус на стабільності в iOS 27 та глибокій інтеграції нейронних мереж є спробою виправити репутаційні втрати після низки програмних помилок у попередніх ітераціях систем.

