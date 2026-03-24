Пентагон офіційно закріплює AI від Palantir як основу своєї стратегії

Reuters повідомляє, що заступник міністра оборони Стів Файнберг (Steve Feinberg) у своєму листі до керівництва Пентагону оголосив про надання системі Maven від Palantir статусу офіційної програми рекордів.



Це рішення фактично закріплює використання технологій націлювання на базі AI у всіх видах збройних сил США на довгостроковій основі. Стів Файнберг зазначив, що впровадження Maven Smart System забезпечить військових найсучаснішими інструментами, необхідними для виявлення та домінування над супротивниками в усіх доменах. Очікується, що рішення набуде чинності до кінця поточного фіскального року у вересні.



Платформа Maven є інтелектуальною системою управління, яка аналізує величезні масиви даних із супутників, дронів, радарів та розвідувальних звітів. Завдяки алгоритмам AI система автоматично ідентифікує потенційні цілі, такі як ворожа техніка, будівлі та склади зброї.



На сьогодні Maven вже є основною операційною системою штучного інтелекту для американських військових. За словами Кемерона Стенлі (Cameron Stanley), керівника офісу AI в Пентагоні, раніше на ідентифікацію цілей витрачалися години, тоді як зараз система робить це майже миттєво.



Згідно з меморандумом, нагляд за програмою протягом 30 днів перейде від Національного агентства геопросторової розвідки до Головного управління цифрового штучного інтелекту Пентагону.



Подальші контракти з Palantir будуть куруватися Армією США. "Надзвичайно важливо інвестувати зараз із фокусом на поглиблення інтеграції штучного інтелекту (AI) в об’єднані сили та встановити прийняття рішень на основі AI як наріжний камінь нашої стратегії", - написав Стів Файнберг у своєму зверненні до командування.



Ця подія стала великою перемогою для Palantir, чия ринкова капіталізація на тлі державних замовлень зросла майже до 360 млрд дол. Акції компанії подвоїлися в ціні за останній рік після підписання низки великих угод, включаючи контракт із сухопутними військами США на суму до 10 млрд дол. Проте глибша інтеграція стикається з викликами через використання в межах платформи інструментів Claude від компанії Anthropic. Нещодавно Пентагон визнав Anthropic ризиком для ланцюжка поставок через суперечки щодо протоколів безпеки та захисних бар'єрів навколо AI.



Водночас експертні групи ООН попереджають про етичні та правові ризики використання AI для вибору цілей без належного людського втручання. Існує занепокоєння, що алгоритми можуть успадковувати упередженість із наборів даних, що призведе до помилкових ударів. У відповідь на це представники Palantir стверджують, що їхнє програмне забезпечення не приймає летальних рішень самостійно, і відповідальність за остаточне затвердження цілей завжди залишається за людиною. Раніше Пентагон уже збільшував стелю контрактів із Palantir до 1,3 млрд дол., що підтверджує зростаючу залежність оборонного відомства від приватних розробок.

