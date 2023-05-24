Vodafone вимушено втричі збільшив капітальні інвестиції вминулому кварталі

24 мая 2023 г., 17:25

0

Tweet

«Vodafone Україна» звітує про результати роботи у першому кварталі 2023 року. Витрати, пов’язані з війною – аварійні роботи на мережі, масові міграції клієнтів за кордон, допомога країні та клієнтам суттєво вплинули на динаміку основних фінансових показників у річному зіставленні.

Дохід компанії у першій чверті склав 5,1 млрд грн. Зниження на 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року пов’язано зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв’язку – внаслідок активних бойових дій, недоступності мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій та масової міграції. В порівнянні з попереднім кварталом абонентська база залишається стабільною – послугами Vodafone користуються 15,4 млн абонентів.

Показник OIBDA знизився на 3% в річному порівнянні та склав 2,85 млрд грн. При цьому маржа OIBDA залишається стабільною – на рівні 55,8%, зменшення становить менш як 1 п.п.

Чистий прибуток Vodafone у першому кварталі перевищив 1 млрд грн. Подвоєння показника у порівнянні з аналогічним періодом минулого року обумовлено зменшенням витрат від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану (з 21 липня 2022 року зафіксовано обмінний курс долара США до гривні).

Понад 2,2 млн абонентів залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone. З січня по березень оператор продовжив пропонувати спеціальну пропозицію – у більшості тарифів Vodafone доступне безплатне підключення до послуги «Доступний роумінг».

ARPU компанії також збільшився до 104 грн на місяць внаслідок зростання проникнення мобільного інтернету та обсягів користування.

Vodafone збільшив в 3,3 раза капітальні інвестиції – у звітному періоді вони склали 1,25 млрд грн. Завдяки цьому інженери Vodafone відновлювали зруйновану інфраструктуру, оперативно лагодили обладнання, розвивали та розширювали мережу.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0

Tweet