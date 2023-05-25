Нові процесори AMD Ryzen 7020 C націлені на платформу Chromebook

25 мая 2023 г., 9:35

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Компанія AMD анонсувала нову лінійку процесорів Ryzen та Athlon серії 7020 C, які призначені для платформи chromebook. Серед переваг новинок відзначається тактова частота до 4,3 ГГц, чотири ядра з підтримкою восьми потоків, що базуються на архітектурі "Zen 2" і вбудована графіка AMD RDNA 2.



Виробник заявив про здатність забезпечити до 19,5 годин автономної роботи системою на базі процесора Athlon Silver 7120C та до 17 годин для Chromebook на базі Ryzen 3 7320C.



“Наші процесори Ryzen серії 7020 C продовжують задавати нові стандарти продуктивності для повсякденних пристроїв Chromebook, – сказав Джейсон Банта (Jason Banta), корпоративний віцепрезидент та генеральний менеджер клієнтського OEM-виробництва AMD. «Незалежно від того, чи ви є студентом, який використовує навчальні програми, чи професіоналом, якому потрібне оптимізоване обчислювальне рішення для підвищення продуктивності, можна розраховувати на безкомпромісну продуктивність і відмінний час автономної роботи, забезпечуючи загалом безперебійну роботу».



Для процесора AMD Ryzen 3 7320C заявлена в 1,6 раза вища середня продуктивність при протестованих робочих навантаженнях, ніж в основних процесорів Chromebook попереднього покоління на базі процесора Ryzen. Вони також забезпечують перевагу у продуктивності на 15% порівняно з конкурентами завдяки збільшенню часу автономної роботи на 3,5 години. Тим часом процесор AMD Athlon Silver 7120C забезпечує приріст середньої продуктивності в 1,8 раза вище порівняно з пристроями, що конкурують, на базі ARM. Сучасні функції та можливості підключення включають високошвидкісну пам'ять LPDDR5 та сумісність із новітніми бездротовими технологіями, такими як Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Графіка Radeon 610M також підтримує до трьох зовнішніх 4K дисплеїв для потокової передачі з високою роздільною здатністю.



Очікується, що системи Chromebook із процесорами Ryzen та Athlon 7020 C-Series будуть доступні від глобальних OEM-партнерів, включаючи ASUS та Dell, починаючи з другого кварталу 2023 року.



«Наша команда в ASUS з нетерпінням чекає на можливість випустити нові ноутбуки з процесорами Ryzen 7020 C-Series в найближчі місяці, — сказала Юніс Чоу (Eunice Chou), керівник відділу глобального комерційного маркетингу ASUS. «Ми дуже раді представити ASUS Chromebook CM34 Flip, який забезпечує ідеальний баланс продуктивності, продуктивності та надійності для задоволення вимогливих потреб повсякденних споживачів та професіоналів, що працюють».

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