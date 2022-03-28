«Мінцифри» створив сайт для збору доказів злочинів окупантів

28 марта 2022 г., 11:55

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«Міністерство цифрової трансформації України» збирає докази злочинів окупантів проти українців. Кожний може поповнити цей список і підсилити покарання агресора.

Докази приймаються на сайті https://dokaz.gov.ua

Там можна подати три типи доказів:

Про воєнні злочини проти українців та злочини проти людяності. Це може бути поранення або загибель мирних від зброї окупантів, фізичне насилля чи позбавлення волі, диверсії тощо. Усі докази будуть використані для притягнення росії до відповідальності в «Міжнародному кримінальному суді» в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення;

Про матеріальні збитки. Це докази матеріальної шкоди, завданої Україні. Можете надати інформацію про руйнування та шкоду приватного й держмайна;

Про порушення прав людини. Якщо ви стали свідком порушення прав людини, фіксуйте та надсилайте докази. Усі вони будуть надіслані у «Європейський суд з прав людини».

Як правильно подати доказ:

Натисніть «Подати доказ» та залиште інформацію про себе; Детально опишіть порушення; Завантажте фото- або відеопідтвердження.

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