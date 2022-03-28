«Укренерго» докладає зусиль для проведення оглядів та ремонту ліній та підстанцій

28 марта 2022 г., 12:56

Як повідомляє НЕК «Укренерго», енергосистема України збалансована та працює стабільно. Частота в мережі на нормативному рівні 50 Гц.



Щоб забезпечити надійну роботу мережі, ремонтники НЕК «Укренерго» щодня намагаються використати всі можливості для оглядів та ремонту ліній та підстанцій. Так, вчора завершено ремонт та введено в роботу лінію 330кВ Трихати-Миколаївська. Під час війни відновлення інфраструктури значно триваліше та складніше, ніж в мирний час. Адже пошкоджень при обстрілах значно більше, ніж за інших причин, а їх характер складніший. Наприклад, цього разу, щоб полагодити лише одну лінію, довелося ліквідовувати понад п'ятдесят пошкоджень.



Водночас в мережі стабільно працюють всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх українських споживачів.



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