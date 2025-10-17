Суперчип NVIDIA GB10, що забезпечує роботу DGX Spark, розроблений спільно з MediaTek

17 октября 2025 г., 14:25

За заявою MediaTek, компанія об'єдналася з NVIDIA для розробки суперчіпа GB10 Grace Blackwell у NVIDIA DGX Spark, персональному суперкомп'ютері зі штучним інтелектом, який дозволяє розробникам створювати прототипи, налаштовувати та робити висновки щодо великих AI-моделей на настільних комп'ютерах. Анонсований раніше цього року, DGX Spark вже доступний для широкої публіки, щоб стимулювати наступну хвилю розвитку штучного інтелекту в різних галузях.



Суперчип GB10 Grace Blackwell використовує досвід MediaTek у розробці енергоефективних і високопродуктивних процесорів, підсистем пам'яті та високошвидкісних інтерфейсів для живлення 20-ядерного процесора Grace на базі Arm. У поєднанні з графічним процесором Blackwell останнього покоління та 128 ГБ об'єднаної пам'яті GB10 забезпечує продуктивність штучного інтелекту до 1 PFLOP для прискорення налаштування моделей і виведення висновків у реальному часі. Ця конфігурація дозволяє розробникам працювати з великими AI-моделями з до 200 млрд параметрів або використовувати вбудовану мережеву технологію ConnectX-7 для з'єднання двох систем DGX Spark, щоб забезпечити виведення на моделях з до 405 млрд параметрів. DGX Spark вміщує всю цю продуктивність у компактному дизайні, який легко поміщається на робочому столі і є достатньо енергоефективним, щоб використовувати стандартну електричну розетку.



«DGX Spark відкриє нову еру прототипування штучного інтелекту та сприятиме нашій місії зробити передові технології більш доступними від периферії до хмари, одночасно розв'язуючи проблеми продуктивності та енергоспоживання», — сказав Вінс Ху (Vince Hu), корпоративний віцепрезидент MediaTek Data Center and Compute Business Group. «Суперчип GB10 використовує наш досвід у галузі високопродуктивних обчислень для центрів обробки даних у поєднанні з нашими технологіями енергоощадження для споживчих пристроїв, спеціально розробленими для виконання завдань штучного інтелекту».



Співпраця GB10 базується на роботі MediaTek з NVIDIA у багатьох вертикальних сегментах, що забезпечує передові можливості штучного інтелекту для гіпермасштабних дата-центрів, додатків Інтернету речей та програмно-визначених транспортних засобів.



MediaTek співпрацює з провідними брендами, щоб перетворити революційні ідеї на продукти, що масштабуються, від повсякденних пристроїв до корпоративних і хмарних систем. Платформи виробника об'єднують обчислювальні потужності, штучний інтелект, можливості підключення та системне програмне забезпечення, щоб забезпечити провідну в галузі продуктивність на ват в інноваційних, надійних конструкціях. Маючи глибокий досвід в архітектурі, інтеграції, виробництві та послугах життєвого циклу, MediaTek допомагає клієнтам прискорити вихід на ринок і підтримувати продукти в глобальному масштабі.

