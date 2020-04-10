Microsoft инвестирует 20 млн долл. в развитие ИИ для борьбы с COVID-19

10 апреля 2020 г., 14:56

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Компания Microsoft сообщила про инвестиции 20 млн долл впрограму борьбы с коронавирусом COVID-19 в рамках AI for Health, цель которой – предоставить компаниям, некоммерческим организациям и ученым в сфере здравоохранения доступ к инструментам искусственного интеллекта, облачным вычислениям и другим необходимым ресурсам.



Принято решение расширить программу, чтобы помочь тем, кто сейчас занимается поиском средств для борьбы с одной из важнейших проблем сегодняшнего дня – коронавирусом COVID-19.



Отмечается, что технологии могут сыграть решающую роль во многих аспектах, связанных с борьбой с COVID-19, начиная с аналитики векторов распространения вируса до определения эффектов лечения.



Инициатива будет сфокусирована на 5-ти основных направлениях:

Аналитика данных. Информирование для обеспечения безопасности людей;

Лечение и диагностика. Проведение исследований для разработки вакцин и способов диагностики и лечения заболевания;

Распределение ресурсов. Разработка рекомендаций по распределению ограниченных ресурсов, таких как места в больницах и медицинское оборудование;

Распространение достоверной информации. Поддержка достоверной информации для минимизирования количества ложных новостей;

Научные исследования. Поддержка научной деятельности, чтобы позволить лучше изучить COVID-19.







Как подчеркивается, эта инициатива стала частью глобальных усилий Microsoft по борьбе с COVID-19, в рамках которых компания в том числе предоставляет возможности дистанционного обучения и удаленной работы.

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