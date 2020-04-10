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Cisco приобрела Fluidmesh, разработчика беспроводных решений для промышленности

10 апреля 2020 г., 14:05
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Cisco приобрела Fluidmesh, разработчика беспроводных решений для промышленности

Компания Cisco объявила о поглощении Fluidmesh Networks, которая разрабатывает решения для Industrial Internet of Things. Условия сделки не сообщаются.

Fluidmesh основана в 2005 г. выпускниками Массачусетского технологического института. Первые годы стартап развивался в инкубаторе Миланского политехнического института. Основной специализацией компании является разработка технологий  беспроводных сетей, работающих на большой площади. для распределенных по большой площади, где требуется распределенная поддержка и усиление сигнала для обеспечения нулевых потерь. В частности системы используются на транспорте, например на скоростных поездах.

«Cisco предлагает на рынке одни из самых безопасных и надежных сетевых технологий. Поскольку беспроводные системы играют все более важную роль в стратегии IoT с множественным доступом в каждой компании, обеспечение надежных беспроводных соединений имеет первостепенное значение для организаций, особенно тех, что работают в индустриальном сегменте, добычи полезных ископаемых, транспорте. Беспроводные технологии позволяют автоматизировать операции, повышая тем самым безопасность и сокращая расходы. Приобретение Fluidmesh усиливает предложения Cisco в этой области благодаря передовой технологии, которая разработана этой компанией для обеспечения нулевой потери передачи данных на скоростях, превышающих 300 км/ч ». заявила Лиз Сентони (Liz Centoni), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Cloud, Compute, and IoT.


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