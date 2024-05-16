Дохід Київстар у I кварталі зменшився на 14% до 7,1 млрд грн, через торішню кібератаку

16 мая 2024 г., 12:35

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Загальний дохід найбільшого оператора електронних комунікацій Київстар у першому кварталі зменшився на 14,1% до 7,1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року, через безпрецедентну кібератаку на мережу Київстар у грудні 2023 року. Компанія на знак подяки абонентам за їх лояльність скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв'язку одну місячну плату за тариф. Основна сума компенсацій за програмою лояльності була виділена у першій чверті 2024 року.

Капітальні витрати оператора зросли на 37,4% і перевищили 1 млрд грн. Київстар продовжив реалізацію стратегії «4G повсюди» і встановив 170 нових 4G сайтів, а також модернізував 900 наявних базових станцій для їх сумісності зі стандартом LTE. Завдяки зусиллям компанії майже 100% телеком мережі на підконтрольній Україні території працює у звичному режимі та цілодобово забезпечує абонентів послугами зв'язку і передачі даних.

Зберігається ріст популярності послуг 4G. Так кількість абонентів, які користуються високошвидкісною мобільною передачею даних зросла на 8,9% і досягла 14,5 млн. Використання обсягів мобільного інтернету в розрахунку на одного абонента збільшилось на 3,8%. Загальна кількість абонентів мобільного зв'язку зменшилась на 1,9% у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни, а також тимчасова окупація ряду населених пунктів.

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