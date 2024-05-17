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Ampere анонсувала 256-ядерний процесор, який буд вироблятися по нормам 3 нм

17 мая 2024 г., 9:35
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Ampere анонсувала 256-ядерний процесор, який буд вироблятися по нормам 3 нм

Ampere Computing представила свою дорожню карту випуску своїх процесорів.

Серед іншого було заявлене, що наступного року буде випущено новий 256-ядерний чип AmpereOne. Виготовлятися він буде за технологічним процесом N3 від TSMC.

Слід нагадати, що Ampere почала постачання 192-ядерних процесорів AmpereOne з восьмиканальною підсистемою пам'яті DDR5, який було представлено рік тому. Пізніше цього року компанія планує представити 192-ядерні процесори AmpereOne з 12-канальною підсистемою пам'яті DDR5, що потребують абсолютно нової платформи.

Наступного року компанія використовуватиме цю платформу для 256-ядерного процесора AmpereOne, який буде виготовлений за одним з техпроцесів TSMC N3. Компанія не розголошує, чи буде новий процесор також мати нову мікроархітектуру, хоча схоже, що він і надалі матиме 2 МБ кеш-пам'яті L2 на кожне ядро.

Компанія заявляє, що її 256-ядерний процесор буде використовувати ту ж систему охолодження, а це означає, що його теплова потужність залишиться в межах 350 Вт.

Крім того, Ampere анонсувала альянс з Qualcomm для створення серверів штучного інтелекту. Обидві компанії планують створити платформи для обробки LLM-моделей на основі процесорів Ampere та прискорювачів Cloud AI 100 Ultra від Qualcomm.

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