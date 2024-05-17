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Оператори зв’язку готові інвестувати в Україну 6 млрд дол. протягом семи років

17 мая 2024 г., 15:35

Оператори звязку готові інвестувати в Україну 6 млрд дол. протягом семи років

Під час презентації стратегії розвитку електронних комунікацій Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, підписав меморандум з представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), Київстар, Vodafone Україна та Датагруп. Метою меморандуму є об’єднання зусиль для відновлення та розвитку електронних комунікацій в Україні.

Сторони будуть напрацьовувати рішення для: розширення покриття мобільним зв’язком та широкосмуговим мобільним інтернетом населення; відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури електронних комунікацій; забезпечення функціонування електронних комунікацій під час дії воєнного часу та після його припинення.

«Попередні оцінки свідчать, що оператори готові інвестувати шість мільярдів доларів протягом наступних семи років», – зазначив Джефрі Лерер, заступник директора Місії USAID в Україні.

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