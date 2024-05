Western Digital представила найбільш місткі у світі 2,5-дюймові портативні HDD - на 6 ТБ

17 мая 2024 г., 16:35

Компанія Western Digital оголосила про випуск нових портативних жорстких дисків у лінійках WD, WD_BLACK і SanDisk Professional, які заявлені, як найбільш місткі у світі 2,5-дюймові накопичувачі. Лінійка портативних HDD WD My Passport, ігровий накопичувач WD_BLACK P10 та SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD тепер будуть доступні з місткістю 6 ТБ.



«Розширення нашого асортименту першим у світі 2,5-дюймовим портативним жорстким диском місткістю 6 ТБ - це неймовірне технологічне досягнення, що дає нам змогу й надалі розширювати межі можливого», - говорить Нітін Качхваха (Nitin Kachhwaha), директор з управління продуктами компанії Western Digital. «Пропонуючи до 6 ТБ у такому малому формфакторі та за доступною ціною, ми даємо можливість усім - студентам, геймерам, професійним відеографам і багатьом іншим - створювати та зберігати ще більше свого важливого контенту на одному портативному диску».



Накопичувач My Passport Ultra - це надійне портативне рішення для зберігання даних, оснащене технологією USB-C і виконане в металевому корпусі. Він готовий до роботи прямо з коробки та має зручний тонкий формфактор, який легко транспортувати. Захист паролем і 256-бітове апаратне шифрування AES допомагають зберегти цінний вміст у безпеці. Жорсткі диски My Passport випускаються в різних колірних рішеннях, які підійдуть до будь-якого стилю.



WD My Passport Ultra місткістю 6 ТБ і WD My Passport Ultra місткістю 6 ТБ для Mac продаються за ціною $199,99. WD My Passport об'ємом 6 ТБ і WD My Passport для Mac продаються за ціною $179,99. Модель WD My Passport об'ємом 6 ТБ з інтерфейсом USB-C продається за ціною $184,99. Усі продукти вже доступні в обраних магазинах роздрібної та електронної торгівлі Western Digital, а також у магазині Western Digital Store.



Ігровий накопичувач WD_BLACK P10 дає змогу геймерам оснастити свою консоль або ПК засобами підвищення продуктивності, щоб не відставати від темпів сучасних складних AAA-ігор. Накопичувач місткістю 6 ТБ, на якому можна зберігати до 150 ігор, створений для гравців, які бажають оновити систему зберігання даних на своїй консолі або ПК, не замислюючись про те, які ігри видалити або від яких оновлень відмовитися, щоб звільнити місце для нових ігор. Ігровий накопичувач WD_BLACK P10 місткістю 6 ТБ продається за ціною $184,99. Накопичувач уже доступний в обраних роздрібних магазинах Western Digital, електронних магазинах і в Western Digital Store.



Накопичувач SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD - це універсальний диск із захистом від ударів і розчавлювання, а також від дощу та пилу за стандартом IP54, який допоможе захистити цінні кадри від дикої природи до студійної роботи. SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD місткістю 6 ТБ продається за ціною $229,99. Накопичувач буде доступний до кінця цього місяця в обраних роздрібних магазинах Western Digital, електронних магазинах і в Western Digital Store.

