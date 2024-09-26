Meta представила прототип AR-окулярів Orion та оновлений Quest

26 сентября 2024 г., 9:35

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Компанія Meta Platforms представила перший робочий прототип окулярів доповненої реальності під назвою Orion під час щорічної конференції Connect.

«Це фізичний світ з накладеними на нього голограмами», - сказав генеральний директор компанії Марк Цукерберг, витягнувши чорні окуляри з металевого футляра, який йому ефектно піднесли на сцену. «Наразі, я думаю, що правильніше дивитися на Оріон як на машину часу, - зазначив він. - Ці окуляри існують, вони приголомшливі, і вони є проблиском майбутнього, яке, я думаю, буде досить захоплюючим».

Окуляри Orion виготовлені з магнієвого сплаву і базуються на спеціальному чипі, розробленому Meta. Користувачі зможуть взаємодіяти з окулярами за допомогою нейронного інтерфейсу, що відстежує рухи рук, голосу та зап'ястя. За словами Цукерберга, Meta планує працювати над тим, щоб зробити їх меншими, витонченішими та дешевшими, перш ніж випустити їх для споживачів пізніше.

Цукерберг позиціонував технологію доповненої реальності як свого роду magnum opus, коли вперше спрямував найбільшу у світі компанію соціальних мереж на створення імерсивних «метаверсійних» систем у 2021 році. Однак на заваді створенню продуктів стали високі витрати на розробку та технологічні перепони.

Meta планує відправити свої перші комерційні окуляри доповненої реальності Orion споживачам у 2027 році, до цього моменту технічні прориви повинні знизити собівартість виробництва, повідомило джерело перед початком заходу.

Цукерберг не демонстрував можливості Orion безпосередньо під час свого оголошення, натомість увімкнувши відео, яке показувало реакцію людей на пристрій, коли вони його спробували. У відео було показано кілька текстових повідомлень і зображень, що відображаються через окуляри, а серед тестувальників був помітний генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

Зазначається, що найближчими до прототипу на даний момент є смарт-окуляри Ray-Ban Meta, які спочатку викликали невеликий інтерес, але стали популярними минулого року після того, як Meta додала в них АІ-асистента. Цього року Meta оголосила про вдосконалення АІ в цих окулярах, що дозволить користувачам, наприклад, сканувати QR-коди і транслювати музику зі Spotify у відповідь на голосові підказки.

Пізніше цього року компанія планує додати функції створення відео та можливість здійснювати мовний переклад в режимі реального часу з англійської на французьку, італійську або іспанську мови.

Meta також на своєму заході анонсувала версію початкового рівня своєї лінійки гарнітур змішаної реальності Quest.

Quest 3S буде коштувати від 300 доларів, і знизила ціну на Quest 3, представлену минулого року.

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