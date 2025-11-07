Quantinuum анонсує комерційний запуск комп’ютера Helios для впровадження генеративного квантового AI

7 ноября 2025 г., 16:35

Компанія Quantinuum оголосила про запуск Helios — найточнішого у світі комерційного квантового комп’ютера загального призначення. Він створений, щоб прискорити впровадження квантових обчислень серед корпорацій.



Завдяки найвищій точності (fidelity) серед усіх комерційних систем та унікальному двигуну керування в режимі реального часу (real-time control engine), Helios дозволяє розробникам програмувати квантовий комп'ютер майже так само, як вони програмують гетерогенні класичні комп’ютери.



Нова, сучасна мова програмування на базі Python під назвою Guppy дає змогу розробникам легко поєднувати гібридні обчислювальні можливості — квантові та класичні — в одній програмі. Helios вже доступний клієнтам через хмарний сервіс Quantinuum та для локального розміщення (on-premise offering).



«Наступний переломний момент в обчислювальній техніці починається сьогодні, — заявив доктор Раджіб Хазра (Rajeeb Hazra), президент і генеральний директор Quantinuum. — Уперше підприємства отримують доступ до високоточного квантового комп’ютера загального призначення, щоб забезпечити реальний вплив, трансформуючи інновації в галузях — від відкриття ліків до фінансів та передових матеріалів».





Helios відкриває можливість покращувати моделі Генеративного Штучного Інтелекту (GenAI) даними, згенерованими квантовим комп’ютером. Це дозволяє повністю розкрити потенціал AI в таких областях, як аналіз даних, проєктування матеріалів та квантова хімія.



Для прискорення розвитку GenQAI Quantinuum розширює співпрацю з NVIDIA, інтегруючи NVIDIA GB200 з Helios через NVIDIA NVQLink для створення цільових галузевих застосунків. Крім того, Quantinuum переходить на прискорені обчислення NVIDIA для Helios та майбутніх систем, використовуючи Quantinuum Guppy разом із платформою NVIDIA CUDA-Q для виконання корекції помилок у режимі реального часу, що є ключовим елементом її стратегії.



Quantinuum оголосила про зростання спільноти перших користувачів, серед яких лідери біологічних наук, матеріалознавства та енергетичного сектору:



Amgen: Інвестор та партнер у дослідженнях, що вивчає гібридне квантово-машинне навчання для прискорення науково обґрунтованих відкриттів у біологічних препаратах.



BlueQubit: AI для розпізнавання зображень із використанням відеоданих реального водіння.



BMW Group: Розвиток сталої мобільності через дослідження матеріалів для каталізаторів паливних елементів.



JPMorganChase: Дослідження потенційних можливостей для передової фінансової аналітики.



SoftBank: Дослідження органічних матеріалів для акумуляторів наступного покоління, оптичних комутаторів та сонячних елементів.





Quantinuum також підписала угоду про стратегічне партнерство з Національним квантовим офісом (NQO) та Національним центром квантових обчислень (NQCH) Сінгапуру.



Угода передбачає надання доступу до Helios у Сінгапурі для прискорення комерційного застосування квантових обчислень у сферах обчислювальної біології, біоінформатики, фінансового моделювання, оптимізації, передових матеріалів, хімії та комбінаторної оптимізації.



На підтримку цієї співпраці Quantinuum створює Центр досліджень, розробок та операцій світового класу в Сінгапурі.



У рамках своєї стратегії розширення комерційного охоплення квантових обчислень, Quantinuum впроваджує дві нові екосистемні програми.



Q-Net: Нова група користувачів, що слугуватиме форумом для зворотного зв’язку та співпраці з клієнтами.



Програма партнерства зі стартапами: Запрошує розробників створювати та масштабувати сторонні застосунки на базі Helios.

