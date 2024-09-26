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За добу знешкоджено 310 вибухонебезпечних предметів

26 сентября 2024 г., 8:05
Протягом доби, 23 вересня, піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 170 виїздів, виявлено, вилучено і знешкоджено 310 од. вибухонебезпечних предметів, з них 3 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 128 га.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 35 тис. 415, на Херсонщині – 16 тис. 262, Донеччині – 14 тис. 628, Київщині – 11 тис. 311, Миколаївщині – 9 тис. 245, Чернігівщині – 6 тис. 901, Сумщині – 4 тис. 372.
 
З початку війни здійснено 176 тис. 168 виїздів ліквідовано 21 тис. 952 пожежі, врятовано 5 тис. 364 особи, надано психологічну допомогу 261 тис. 819 особам.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 531 тис. 277 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, зокрема 3 тис. 906 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 147 тис. 739 га.
 
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки – одразу повідомте за номером телефона 101.

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