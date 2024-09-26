Україна та Фінляндія планують спільне виробництво дронів

26 сентября 2024 г., 10:25

Як повідомляє «Мілітарний», президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб обговорили спільне виробництво дронів.

Це відбулася під час зустрічі у Нью-Йорку в США 24 вересня, повідомила пресслужба українського президента.

Президенти обсудили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та оборонну співпрацю.

Зеленський розповів про необхідність посилення української протиповітряної оборони, зокрема у постачанні переносних зенітно-ракетних комплексів.

На зустрічі очільники двох держав обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю.

Також окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері.

Окрім того, під час розмови Зеленський наголосив, що Україні важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів вглиб території рф.

Нещодавно міністерство оборони Фінляндії оголосило про передачу Україні уже 25-го пакета військової допомоги майже на 118 мільйонів євро.

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