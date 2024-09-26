Україна та Фінляндія планують спільне виробництво дронів

Як повідомляє «Мілітарний», президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб обговорили спільне виробництво дронів.
Це відбулася під час зустрічі у Нью-Йорку в США 24 вересня, повідомила пресслужба українського президента.
Президенти обсудили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та оборонну співпрацю.
Зеленський розповів про необхідність посилення української протиповітряної оборони, зокрема у постачанні переносних зенітно-ракетних комплексів.
На зустрічі очільники двох держав обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю.
Також окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері.
Окрім того, під час розмови Зеленський наголосив, що Україні важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів вглиб території рф.
Нещодавно міністерство оборони Фінляндії оголосило про передачу Україні уже 25-го пакета військової допомоги майже на 118 мільйонів євро.
Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора