Система управління щодо протидії корупції ДП «УСС» сертифікована за стандартом ISO 37001

7 ноября 2025 г., 15:35
Державне підприємство «Українські спеціальні системи», що належить до сфери управління Держспецзв’язку, пройшло незалежний аудит та отримало сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції».

Цей сертифікат є офіційним підтвердженням того, що на підприємстві впроваджена та ефективно функціонує комплексна система менеджменту, спрямована на запобігання, виявлення та протидію корупційним ризикам на всіх рівнях.

ISO 37001 – це визнаний у світі стандарт, який допомагає організаціям боротися з корупцією та впроваджувати культуру доброчесності. Аудит, проведений акредитованою незалежною стороною, засвідчив, що процедури та механізми контролю в ДП «УСС» відповідають найкращим світовим практикам.

Підприємство послідовно розвиває свою систему управління відповідно до міжнародних стандартів, що дозволяє підвищувати ефективність внутрішніх процесів, зменшувати ризики й забезпечувати стабільність функціонування підприємства.

«Українські спеціальні системи» здійснює надання послуг конфіденційного зв’язку, довірчих послуг та послуг у сфері захисту інформації, а також забезпечує функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів і програмної платформи для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів.

