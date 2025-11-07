Акселератор Deep Tech від AI House пропонує стартапам позмагатись за 10 тис. дол.

7 ноября 2025 г., 17:43

0

Tweet

Мінцифра стала стратегічним партнером у Deep Tech Accelerator: Hardware Edition від AI House, найбільшою АІ-спільнотою в Україні, для створення простору, де українські спеціалісти зможуть перетворювати свої розробки на продукти, готові до виробництва та глобального ринку.

На Deep Tech Accelerator: Hardware Edition – учасники протягом чотирьох місяців працюватимуть із провідними експертами, фаундерами та представниками індустрії. На них чекає: експертна підтримка з оптимізації продукту, підготовки до виробництва та сертифікації, менторство від інженерів, підприємців і представників hardware-компаній, а також можливість взяти участь у практичних воркшопах та лекціях. Команада-переможець отримає грант у розмірі 10 тис. дол. на розвиток продукту.

Долучитися можуть: hardware і deep tech-стартапи на ранній стадії (команди з готовим прототипом або MVP, які розробляють рішення у сферах AI та ML, smart robotics, dual-use, IoT, electronics, aerospace, greentech, biotech, agritech тощо); технологічні фаундери та інженери-підприємці (спеціалісти з hardware, embedded systems чи виробництва, які прагнуть посилити бізнес-компетенції та знайти інвесторів); науковці й дослідники (команди з університетів і лабораторій, що мають перевірену технологію та прагнуть запустити її як комерційний продукт).

Deep Tech Accelerator: Hardware Edition – це безоплатна програма для стартапів, що поєднують штучний інтелект і фізичні пристрої, наприклад, edge AI-пристрої для комп’ютерного зору або обробки сигналів, медичні прилади з вбудованим AI-аналізом та інші. Програма залучає команди на ранніх стадіях, які вже мають прототип, MVP або перевірену технологію.

Акселератор відбудеться з січня до квітня 2026 року онлайн та офлайн у Києві.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet