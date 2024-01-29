Meta побудує свій 22-й ЦОД у Джефферсонвіллі, інвестувавши понад 800 млн дол.

29 января 2024 г., 13:20

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Meta анонсувала будівництво 18-го в США і 22-го у світі нового дата-центру.

Повідомляється, що Кампус площею майже 700 000 квадратних футів стане частиною глобальної інфраструктури, яка допомагає втілювати в життя наші технології та послуги.

Центр обробки даних у Джефферсонвіллі (шт. Індіана) стане об'єктом інвестицій у розмірі понад 800 мільйонів доларів.

Компанія планую розпочати будівництво вже цього місяця і очікує, що дата-центр буде введений в експлуатацію у 2026 році.

«Ми проектуємо та будуємо наші центри обробки даних з урахуванням ефективності, гнучкості та стійкості. Після введення в експлуатацію дата-центр у Джефферсонвіллі на 100% забезпечуватиметься відновлюваною енергією завдяки нашим інвестиціям у нові проекти з відновлюваної енергетики і, як і інші наші дата-центри, отримає золотий сертифікат LEED», йдеться у заяві компанії.

У рамках угоди зі штатом Індіана компанія Meta отримає звільнення від податку з продажів у штаті на наступні 35 років на суму щонайменше 800 млн дол. За кожні додаткові 800 млн дол. інвестицій в об'єкт компанія матиме право на подовження пільгового періоду у 5 років (до 50 років у сумі).

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