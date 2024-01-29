lifecell в умовах війни розширив 4G-покриття на 2342 населених пункти

29 января 2024 г., 14:35

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Від початку великої війни lifecell розширив 4G-покриття ще у 2342 населених пунктах з населенням майже 2 млн людей. Команда мобільного оператора побудувала й модернізувала загалом 5466 базових станцій по всій Україні та понад 1000 відновила після руйнувань.

Від початку повномасштабного вторгнення команда lifecell продовжувала будувати нові базові станції, модернізувати й розширювати ємність наявних. Найбільше було побудовано за цей час в Київській, Чернівецькій, Волинській, Івано-Франківській і Львівській областях – в тих частинах країни, куди вимушено переїхала значна частина українців, рятуючись від війни.

Попри постійну загрозу обстрілів з боку рф, оператор також продовжував розбудовувати мережу в Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Сумській і Запорізькій областях.

Також lifecell працював над розширенням ємності та пропускної здатності мережі й загалом провів роботи на 5466 базових станціях по всій Україні, щоб якомога більше абонентів могли одночасно користуватися швидкісним мобільним інтернетом й голосовими дзвінками. Відтак ще 2342 населені пункти з населенням майже 2 млн людей отримали доступ до швидкісного мобільного інтернету за час повномасштабного вторгнення.

У 2022 році оператор також побудував 303 км нових оптоволоконних ліній й 317 км відновив, а у 2023 – побудовано 429 км і відновлено 120 км оптоволоконних ліній.

У прифронтових областях (Харківська, Запорізька, Херсонська) обладнання оператора регулярно потерпає від обстрілів, і ремонтним бригадам доводиться виїжджати й ремонтувати його, щоб підтримувати в цих регіонах зв’язок. За час великої війни станом на січень 2024 року ремонтні бригади lifecell здійснили понад 166 тис. виїздів на ремонт обладнання через обстріли й знеструмлення. Команда оператора відновила понад 1000 базових станцій, які були повністю або частково зруйновані ворогом. Завдяки зусиллям технічних працівників lifecell та партнерів компанії наразі працює 93,6% мережі оператора.

Станом на кінець 2023 року майже 17 тис. міст і сіл України з населенням понад 31,5 млн людей мали покриття 4G від lifecell.

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