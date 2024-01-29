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Stellantis купує технологію штучного інтелекту CloudMade

29 января 2024 г., 12:35
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Reuters повідомляє, що Stellantis придбала фреймворк штучного інтелекту, моделі машинного навчання, а також права інтелектуальної власності та патенти британської ІТ-компанії CloudMade.

Третій за величиною автовиробник у світі заявив, що ця угода підтримає його довгострокову стратегію розвитку програмного забезпечення і допоможе в середньостроковій перспективі розвивати STLA SmartCockpit. Це одна з трьох технологічних платформ, які розгортає Stellantis і яка спрямована на цифрову інтеграцію транспортних засобів та водіїв.

Програмне забезпечення стає все більш важливою частиною вартості транспортних засобів і джерелом додаткового доходу для автовиробників завдяки супутнім послугам.

За словами Stellantis, компанія CloudMade є розробником автомобільних рішень на основі великих даних, а її хмарна платформа на основі штучного інтелекту є галузевим еталоном для збору та аналізу автомобільних даних.

Завдяки новій технології "ми будемо створювати інтелектуальні рішення для мобільності швидше і гнучкіше", зазначив директор з програмного забезпечення Stellantis Ів Боннефон (Yves Bonnefont).

В рамках угоди, фінансові деталі якої не розголошуються, до Stellantis приєднаються 44 інженери та розробники програмного забезпечення з CloudMade.

За словами представників Stellantis, програмні технології CloudMade дозволять здійснювати прогнозоване технічне обслуговування і діагностику, надавати голосову допомогу, що відповідає специфіці Stellantis, розширену навігацію і картографію, а також цільові функції для управління автопарком.

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