Медичні заклади первинної медичної допомоги всіх областей України отримають 887 ноутбуків

20 июня 2024 г., 10:25

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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що 887 сучасних ноутбуків були закуплені коштом спільного зі Світовим банком проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL Ukraine)». Невдовзі їх отримають медичні заклади первинної медичної допомоги всіх областей України.



Як зазначається, забезпечення лікарів сучасною компʼютерною технікою є необхідною умовою роботи медзакладів, які повинні мати доступ до сучасних технологій, користуватися ними і, зокрема, працювати з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ).



За результатами здійсненого Міністерством охорони здоровʼя аналізу щодо необхідності першочергового забезпечення закладів компʼютерною технікою був визначений перелік закладів, де потреба в такій техніці є найбільшою.



Впровадження все більшої кількості цифрових інструментів, таких як електронний рецепт, електронне направлення, телемедицина сприяє прозорості та ефективності медичних послуг.



Зараз близько 14 тисяч закладів охорони здоров’я вже активно працюють в електронній системі.



До ЕСОЗ внесено уже понад 3 млрд електронних медичних записів. Цей показник включає візити, діагнози, призначення та медвисновки про пацієнта.



«Крок за кроком ми цифровізуємо медичну сферу. Техніка – необхідний інструмент якісної та сучасної медицини, тому працюємо над тим, щоби всі медичні заклади мали належну кількість пристроїв», – зазначає заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.



Сьогодні кожен лікар «первинки» повинен мати персональний комп’ютер, швидкісний інтернет та ще більше можливостей для надання якісних, доступних і безбарʼєрних медичних послуг.



Нагадаємо, як повідомлялось раніше, понад 2000 медичних закладів підʼєднано до швидкісного інтернету.

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