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Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер анонсував свій новий стартап Safe Superintelligence

20 июня 2024 г., 9:35
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CNBC повідомляє, що співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер, який минулого місяця покинув цю компанію, представив свою нову компанію Safe Superintelligence, або SSI.

"Я створюю нову компанію, - написав Суцкевер у Twitter. - Ми будемо займатися безпечним суперінтелектуалізмом, з одним фокусом, однією метою і одним продуктом".

Суцкевер був головним науковим співробітником OpenAI та очолював команду Superalignment разом з Яном Лейке (Jan Leike), який також пішов у травні, щоб приєднатися до конкуруючої фірми Anthropic, що займається розробкою АІ.

Команда OpenAI Superalignment була зосереджена на управлінні та контролі АІ-систем, але була розпущена незабаром після того, як Суцкевер і Лейке оголосили про свій відхід.

"SSI - це наша місія, наша назва і вся наша дорожня карта продукту, тому що це наш єдиний фокус, - йдеться в акаунті SSI, розміщеному у Twitter. - Наш єдиний фокус означає, що ми не відволікаємося на управлінські накладні витрати або продуктові цикли, а наша бізнес-модель означає, що безпека, захист і прогрес ізольовані від короткострокового комерційного тиску".

Сацкевер заснував нову компанію разом із Деніелом Гроссом (Daniel Gross), який керував роботою Apple у сфері штучного інтелекту та пошуку. SSI має офіси в Пало-Альто (шт. Каліфорнія), а також у Тель-Авіві.

Ілля Сацкевер був одним з членів правління OpenAI, який стояв за спробою зняти з поста голови компанією Сема Альтмана в листопаді.

Після раптового звільнення Альтмана і до його швидкого відновлення на посаді, Сацкевер публічно просив вибачення за свою роль у цьому конфлікті.

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