MediaTek зберігає лідерство на ринку процесорів для смартфонів у ІІ кв.

Світовий ринок процесорів для смартфонів (AP-SoC) у другому кварталі 2025 року продемонстрував змішану динаміку, зазначають фахівці Counterpoint.

За даними аналізу ринку, компанія MediaTek зберегла своє лідерство, зайнявши 37% частки, хоча її поставки послідовно знизилися порівняно з 38% у першому кварталі 2025 року. Це зниження було спричинене скороченням попиту у преміальному та середньо-бюджетному сегментах, проте частково компенсувалося зростанням продажу серії Dimensity 8000 завдяки новим контрактам на Dimensity 8350 та 8400.

Основний конкурент MediaTek, компанія Qualcomm, утримала другу позицію з 26% ринку, також зафіксувавши послідовне зниження. Продажі цього виробника у преміум-сегменті сповільнилися, зокрема через падіння обсягів Snapdragon 8 Gen 3 на тлі ослаблення попиту на серію Samsung Galaxy S24. Проте було зростання продажів Snapdragon 700, що було підтримано новою моделлю Snapdragon 7 Gen 4 та старими Snapdragon 7 Gen 3.

Тим часом, найбільші зміни відбулися у нижчих цінових діапазонах.

Компанія UNISOC продемонструвала вражаюче послідовне зростання, збільшивши свою частку з 10% до 13% у другому кварталі. Це зростання було повністю зумовлене її портфелем LTE-чіпсетів у сегменті смартфонів до 99 дол., де компанія продовжує вигравати контракти, включаючи нещодавню угоду з Xiaomi для серії Redmi A5 4G.

Подібну ж позитивну динаміку продемонструвала і HiSilicon (Huawei), її частка незначно зросла до 4%. Це зростання стало можливим завдяки сильній лояльності китайських споживачів до бренду та успішним запускам нових серій смартфонів, таких як Huawei Nova 14 та Pura 80.

Інші ключові гравці продемонстрували відносну стабільність або сезонне зниження.

Компанія Apple очікувано знизила свою частку з 15% до 14%, що є типовою сезонною динамікою перед осіннім випуском нових моделей.

Samsung утримав свою частку на рівні 6%, з невеликим послідовним зростанням. Обсяги поставок Exynos залишалися стабільними у середньому сегменті, завдяки популярності моделей Samsung Galaxy A56 (з Exynos 1580) та Galaxy A26 (з Exynos 1380).

Загалом, результати другого кварталу 2025 року вказують на те, що, попри лідерство MediaTek у загальних поставках, ринок продовжує фрагментуватися, при цьому бюджетний сегмент демонструє найбільшу силу та зростання за рахунок UNISOC та HiSilicon.

