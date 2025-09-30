Український фонд стартапів виділив вже 61,5 млн грн грантів для розвитку технологій dual-use

30 сентября 2025 г., 13:35

0

Tweet

З початком повномасштабної війни чимало технологічних компаній почали працювати на оборонний комплекс. Мінцифри активно підтримує розвиток технологій подвійного призначення через Український фонд стартапів, який вже видав гранти 49 компаніям на суму 61,5 млн грн.

Команда Aspichi Luminify створювала віртуальну реальність для психологічного добробуту та ментального здоров’я, а тепер займається VR-реабілітацією військових з ПТСР. USF надав грант на суму 35 тис. дол. та підтримав участь у tech-місіях на CES у Лас-Вегасі, Slush у Гельсінкі та у Dual-Use демоднях.

AI-платформа Mantis Analytics, яка аналізувала загрози й ухвалювала стратегічні рішення для бізнесу, тепер допомагає підтримувати оперативні та стратегічні рішення оборонних відомств. USF посприяв участі компанії у tech-місіях та глобальних технологічних заходах.

UA Damage створила AI-систему оцінки пошкоджень житлової інфраструктури, а згодом розробила систему для гуманітарного розмінування, яка знаходить небезпечні предмети з дрона в режимі реального часу. Залучили гранти від Brave1 – 25 тис. дол. і 50 тис. дол. та брали участь в IT Arena й Dual Use Meetup.

Rovertech – важливий гравець в українському defense tech з початку повномасштабної війни. Закривали потребу ЗСУ в мобільних наземних роботизованих системах. Логістика, евакуація поранених та розмінування без ризику для людей – основне спрямування їхніх продуктів.

Drill App розробили інтерактивну захищену від кіберзагроз платформу для вогневої підготовки, яка має вже понад 200 тис. завантажень у Google Play й AppStore користувачів з усього світу. Цивільні, військові та представники спецслужб можуть навчатися медичної та вогневої підготовки, ремонту військової техніки тощо й отримувати зворотній зв'язок від інструкторів. USF видав команді грант на 35 тис. дол.

Продукт FarSight Vision, який дає змогу працювати в ділянках з поганим чи відсутнім зв’язком без GPS та LIDAR і використовувати нейромережі для пришвидшення спостереження за об’єктами. Стартап отримував грант від USF на виготовлення FSV Mappers у листопаді 2024 року на 2 млн грн, а також на участь у події EWB Summit Awards у Стокгольмі у березні 2025 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI