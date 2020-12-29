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MediaTek приобретет разработчика решений для широкополосного доступа

29 декабря 2020 г., 16:02

Как сообщает Taipei Times, компания MediaTek намерена приобрести за 53 млн долл. разработчика решений для широкополосного доступа IC Plus.

Тайваньская компания IC Plus выпускает среди прочего чипы для Ethernet-трансиверов и коммутаторов. Сообщается, что с начала года убытки этого производителя впервые достигли 35 млн долл. Возможно, именно это и послужило причиной поиска покупателя на активы компании.

MediaTek проведет сделку через свою дочернюю компанию Airoha Technology, которая выкупит все акции IC Plus.

Для MediaTek разработки IC Plus должны открыть выход на рынок систем для  широкополосного доступа в Интернет.

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