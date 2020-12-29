«Укртелеком» запускает сеть зарядных станций для электротранспорта UTrecharge

29 декабря 2020 г., 15:35

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По сообщению «Укртелекома», с 1 января 2021 компания начинает собственный проект по предоставлению услуги подзарядки электротранспорта Utrecharge. Уже установлено 11 первых зарядных станций у в Киеве и пригороде. Всего в рамках пилотного проекта до конца января будет установлено 50 таких станций в Киеве, Ирпене, Ворзеле, Буче, Вышгороде, Борисполе.

Электрические зарядные станции UTrecharge оборудованы двумя типами разъемов: TYPE 2 и TYPE F / SCHUKO (евро-розетка) мощностью 22 кВт и 3,5 кВт соответственно. Владельцы электротранспорта могут зарядить свой автомобиль, велосипед, самокат, гироскутер или другие приборы при условии наличия собственного кабеля. Стоимость зарядки составляет 9,90 грн за 2 кВт/ч.

Воспользоваться зарядными станциями можно загрузив на любое мобильное устройство с операционной системой iOS или Android приложение Utrecharge. В приложении клиент найдет адреса зарядных станций и другую необходимую информацию.

Заявлено, что внедрение услуги UTrecharge является частью деятельности «Укртелекома» по эффективному использованию ресурсов компании, высвобождаемых в результате технического переоснащения и модернизации ее телеком-инфраструктуры. Так как современное телеком-оборудование гораздо компактнее и не требует большого объема электроэнергии, ее избыток на модернизированных объектах теперь смогут использовать владельцы электротранспорта. Отмечается, что несмотря на рост рынка электромобилей в Украине и, соответственно, спроса на электрические зарядные станции общего пользования, «Укртелеком» считает это направление бизнеса перспективным, в том числе с точки зрения поддержки технологий, которые не вредят окружающей среде.

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