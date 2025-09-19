Відкрито перший Quantum-AI дата-центр

19 сентября 2025 г., 17:25

Oxford Quantum Circuits (OQC) і Digital Realty об'єдналися з NVIDIA, щоб запустити перший центр обробки даних Quantum-AI у Нью-Йорку. Об'єкт, розташований на майданчику Digital Realty JFK10, поєднує надпровідні квантові комп'ютери OQC із суперчипами NVIDIA GH200 Grace Hopper.



Ця розробка знаменує собою важливу віху в зближенні квантових обчислень і AI — двох технологій, які, як очікується, формуватимуть майбутні корпоративні робочі навантаження у фінансах, обороні та високопродуктивних обчисленнях. Крім того, співпраця демонструє, як квантові технології та AI переходять від досліджень до практичних, корпоративних розгортань.



Новий центр обробки даних працює на основі квантового комп'ютера OQC GENESIS, який інтегрується з платформою NVIDIA Grace Hopper, щоб забезпечити гібридні робочі навантаження. Це перше розгортання квантової системи в центрі обробки даних Нью-Йорка. OQC також очікує, що майбутні системи GENESIS стандартно постачатимуться з прискореними обчисленнями NVIDIA, розширюючи попередню роботу з програмною платформою NVIDIA CUDA-Q.



«Цей центр обробки даних Quantum-AI демонструє, як квантові технології можуть стимулювати революцію AI — безпечно, практично та в масштабі — одночасно зміцнюючи технологічний альянс між Великою Британією та США», — сказав Джеральд Маллаллі (Gerald Mullally), генеральний директор OQC. «Використовуючи інфраструктуру Digital Realty та суперкомп'ютери NVIDIA, ми переосмислюємо корпоративні обчислення для фінансів і безпеки».



Digital Realty розглядає співпрацю як частину своєї довгострокової стратегії щодо розміщення обчислювальних систем наступного покоління. «Працюючи з OQC, ми використовуємо суперкомп'ютери NVIDIA, щоб зробити Quantum-AI безпосередньо доступним в одному з найважливіших центрів обробки даних у світі, надаючи підприємствам та урядам можливість досягти нових рівнів продуктивності та стійкості», — додав Енді Павер (Andy Power), президент і генеральний директор Digital Realty.



OQC і Digital Realty орієнтуються на галузі, де і квантові обчислення, і AI можуть принести негайну користь. Наприклад, фінансові установи можуть отримати переваги від швидшого та точнішого моделювання ризиків, оптимізації портфеля та виявлення шахрайства. У сфері безпеки та оборони квантово-розширене моделювання та оптимізація логістики можуть покращити прийняття рішень в умовах невизначеності.



Квантова технологія також може прискорити розвиток самого AI, забезпечуючи швидше навчання моделей, ефективну генерацію даних і нові підходи у квантовому машинному навчанні. «Ця віха показує силу британського технологічного лідера, який масштабується на глобальному рівні завдяки міжнародній співпраці», — зазначив Джек Бойєр (Jack Boyer), голова OQC.



Уряд Великої Британії також розглядає цей крок як частину більшої картини. «Квантові обчислення можуть змінити все — від прискорення відкриття ліків до посилення екологічно чистої енергії, щоб ми могли скоротити рахунки», — підкреслив міністр науки Патрік Валланс (Patrick Vallance). «Економічна вигода величезна: до 2045 року очікується надходження в економіку Великої Британії 212 млрд фунтів стерлінгів і створення десятків тисяч висококваліфікованих робочих місць».



OQC наразі є єдиною квантовою компанією з робочими системами в центрах обробки даних. Завдяки розгортанням у Лондоні та Токіо, установка в Нью-Йорку розширює її глобальну присутність. Технологія дворейкового кубіта Dimon від компанії зменшує частоту помилок і знижує навантаження на обладнання для виправлення помилок, що є критично важливим кроком до масштабованих відмовостійких квантових систем.



Тісно співпрацюючи з Digital Realty, OQC прагне надати комерційно життєздатні системи Quantum-AI з найближчими застосуваннями у фінансах, обороні та AI. Запуск у Нью-Йорку підкреслює технологічне торгове партнерство між Великою Британією та США, демонструючи, як британські інновації, американська інфраструктура та досвід NVIDIA у сфері AI об'єднуються, щоб вивести квантовий AI на корпоративний рівень.

