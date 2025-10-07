Wacom представляє портативний творчий планшет MovinkPad Pro 14

7 октября 2025 г., 13:35

Компанія Wacom анонсувала MovinkPad Pro 14, наступний крок у своїй лінійці портативних креативних планшетів, що пропонує розширену потужність, гнучкість та захопливий досвід у пристрої «все в одному» для творчості. MovinkPad Pro 14 розроблений для творців, які хочуть просунути свою майстерність далі — незалежно від того, чи прагнуть вони стати професіоналами, чи вже працюють на цьому рівні.



14-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю 2880×1800, 100% охопленням як DCI-P3 (CIE1931), так і sRGB (CIE1931), а також частотою оновлення до 120 Гц забезпечує насичену деталізацію та плавний рух для ілюстрації та дизайну. Завдяки Wacom Premium Textured Glass — унікальній обробці поверхні проти відблисків, відображень та відбитків пальців — дисплей мінімізує відволікання, тоді як пряме склеювання зменшує паралакс, створюючи відчуття малювання на папері. MovinkPad Pro 14 постачається з Wacom Pro Pen 3 без батареї, який цінується за його точність та природне відчуття малювання.



MovinkPad Pro 14 зберігає функцію Quick drawing (Швидке малювання), представлену в MovinkPad 11. Завдяки натисканню та короткому утримуванню пера пристрій тепер прокидається швидше, тож творці можуть миттєво фіксувати ідеї.



Оновлений Wacom Canvas додає варіації пера та багатоторкальне масштабування, а нова Wacom Shelf полегшує перегляд та організацію файлів. Проєкти можна безперешкодно переносити в Clip Studio Paint, оскільки він постачається з річною ліцензією DEBUT та тримісячною ліцензією EX для доступу до розширених інструментів і функцій.



Пристрій також представляє Wacom Lab, додаток для попереднього доступу до функцій. Його головна особливість — Instant Pen Display Mode (Миттєвий режим дисплея з пером), який дозволяє MovinkPad Pro 14 підключатися до ПК або Mac — дротовим способом через USB-C або бездротовим — і функціонувати як традиційний дисплей з пером. Це дає творцям свободу пристрою «все в одному» з можливістю інтеграції в робочі процеси настільного комп'ютера, коли це необхідно.



Використовуючи Android 15 і працюючи на базі Snapdragon 8s Gen 3 SoC з восьмиядерним процесором, 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища, MovinkPad Pro 14 використовує преміальні можливості. Він дозволяє виконувати складні робочі процеси, окрім ілюстрації, такі як 3D-моделювання та анімація. Його акумулятор на 10 000 мА·год, тонкий профіль 5,9 мм і вага 699 г роблять його портативним для творчості протягом усього дня.



«З представленням MovinkPad 11 ми відкрили нову категорію портативних креативних планшетів для тих, хто хотів творити вільно без комп’ютера», — сказав Кодзі Яно (Koji Yano), старший віцепрезидент відділу творчого досвіду в Wacom. «Новий MovinkPad Pro 14 розвиває цю концепцію, пропонуючи якість дисплея, точність пера та варіанти робочого процесу, яких очікують початківці та професійні творці. Це демонструє наше прагнення надавати захопливий досвід, який допомагає творцям залишатися зосередженими».



Окрім включеного Pro Pen 3, MovinkPad Pro 14 підтримує цифрові пера від канцелярських брендів, таких як LAMY, STAEDTLER та Dr. Grip. Додатковий чохол кріпиться магнітна для захисту екрана.



Wacom MovinkPad Pro 14 буде доступний цієї осені через електронний магазин Wacom та вибраних роздрібних продавців по всьому світу.

