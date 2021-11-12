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LG выпустила портативный smart-проектор c поддержкой Apple AirPlay 2

12 ноября 2021 г., 15:25
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LG выпустила портативный smart-проектор c поддержкой Apple AirPlay 2

Компания LG Electronics представила портативный smart-проектор LG CineBeam PF610P Full HD LED с разрешением Full HD (1920x1080), яркостью 1000 ANSI люмен, поддержкой AirPlay 2 / Miracast / Bluetooth и 4-канальным LED источником света.

Проектор обеспечивает диагональ изображения до 120 дюймов. Отличительными особенностями модели также являются лёгкий вес – менее 2кг, встроенный медиа плеер для просмотра контента с USB накопителя, контент по локальной сети DLNA, динамический HDR и HDR10, стереодинамики 3+3Вт.

Как отмечается, благодаря яркости 1000 ANSI люмен портативный проектор LG  CineBeam может создавать четкие изображения в помещении и на открытом воздухе ночью или ранним вечером. 4-канальный LED LG использует отдельные 3 RGB цвета и динамический зеленый.

Расширенные возможности беспроводного соединения позволяют делиться видео, фотографиями и музыкой со своих устройств Apple (iPhone, iPad и Mac) на LG PF610P с помощью AirPlay 2. Кроме того, LG PF610P поддерживает отображение экрана (для устройств, поддерживающих беспроводную передачу Miracast) и соединение через Bluetooth.

LG PF610P работает под управлением фирменной операционной системы LG webOS 5.0, оптимизированной для просмотра интернет-контента на больших экранах.

Размер проецируемого экрана можно настраивать от 60 до 120 дюймов с проекционным соотношением 1,195. Кроме того, проектор легко перемещать, чтобы превратить в экран любую поверхность стены.

Также отмечается, что регулировка трапеции по 4 углам исправляет горизонтальные и вертикальные искажения изображения.

Мощный светодиодный источник света обеспечивает яркое изображение и работает до 30 000 часов. Иными словами, если воспроизводить видео на этом проекторе 8 часов в день, то источник света прослужит 10 лет.

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