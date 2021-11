Atos полностью перешла на облачную платформу SAP S/4HANA Cloud

12 ноября 2021 г., 14:45

Компания Atos сообщила, о том, что стала одним из первых глобальных партнеров компании SAP, перешедших на частную версию SAP S/4HANA Cloud.



Отмечается, что проект был реализован в рекордно короткие сроки и охватил весь бизнес Atos — 107 000 сотрудников в 71 стране. Менее чем за девять месяцев Atos перенес все 42 критически важные для бизнеса системы с более чем 500 интерфейсами из локальной версии SAP S/4HANA в облачную версию SAP S/4HANA Cloud. В их числе – платформы для управления финансами, логистикой и персоналом, а также программы для анализа данных.



Подчеркивается, что благодаря решению SAP S/4HANA Cloud компания Atos оптимизирует повторяющиеся операции, чтобы ИТ-команды могли сосредоточиться на инновациях и проектах, приносящих бизнесу реальную пользу.



Atos также поддерживает своих клиентов, которые хотят безопасно внедрить или перейти на SAP S/4HANA Cloud в рамках программы RISE with SAP.



«Мы очень гордимся тем, что успешно завершили полный переход на SAP S/4HANA Cloud в такие короткие сроки. Теперь у нас есть прочная основа, обеспечивающая нам скорость, гибкость и инновации, на которой мы можем строить новые решения и ускорять нашу собственную цифровую трансформацию. Преимущества очевидны не только с точки зрения оптимизации операций, затрат и перераспределения ресурсов, но и с точки зрения декарбонизации и достижения наших целей по выбросам углерода», отметил Фредерик Обриер, директор по информационным технологиям компании Atos.



RISE with SAP — новое комплексное предложение для трансформации бизнеса как услуги (BTaaS), которое предназначено для сопровождения и ускорения пошаговой цифровой модернизации, начиная с оценки существующих процессов с целью их оптимизации для работы в новой облачной инфраструктуре, которую SAP выбирает в соответствии с индивидуальными потребностями клиента.



В поддержку этого предложения компания Atos реализует инициативу Atos OneCloud, предоставляя заказчикам обширный опыт работы с облачными решениями. Это поможет ускорить цифровизацию клиентов с помощью предложения RISE with SAP, обеспечивая управляемый, безопасный и декарбонизированный переход к облаку. Atos обладает более чем 35-летним опытом внедрения решений SAP.



Переход в облако из локальной системы также поддерживает цель Atos по декарбонизации, которая заключается в достижении «чистого нуля» к 2028 году. Это говорит, о том, что Atos использует только необходимые ресурсы, тем самым снижая свой углеродный след.

