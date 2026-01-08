Lenovo демонструє AI-концепти на CES 2026

8 января 2026 г., 11:45

На CES 2026 компанія Lenovo демонструє серію рішень, які втілюють сміливі дизайни та екосистему пристроїв із підтримкою AI, покликаних прискорювати продуктивність, збагачувати користувацький досвід і піклуватися про добробут користувачів. Від концептів ThinkPad Rollable XD і Lenovo Personal AI Hub до концепту Lenovo AI Glasses і концепту Lenovo Smart Sense Display – Lenovo окреслює бачення персональних AI-рішень для обчислень, які допомагають користувачам робити більше, працювати розумніше та жити краще.



Нові пристрої Lenovo також включають концепт Legion Pro Rollable і низку пристроїв Motorola.



Концепт ThinkPad Rollable XD – це сміливе переосмислення ноутбука від Lenovo: розширений екранний простір, новий рівень користувацького досвіду та вихід за межі того, що раніше вважалося можливим. Він є одним із перших у світі розкладних пристроїв із дисплеєм, орієнтованим назовні, та екраном, що розгортається з боку користувача. Такий дизайн відкриває безпрецедентні можливості для багатозадачності, співпраці та персоналізації.



Спираючись на спадщину інноваційних ПК Lenovo – зокрема ThinkPad X1 Fold, першого у світі складаного ПК, та ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI, – ноутбук трансформується з компактного 13,3-дюймового у майже 16-дюймовий робочий простір. Це підтримує багатозадачність у русі та адаптивні робочі сценарії, пропонуючи понад 50% додаткового екранного простору без необхідности носити більший 16-дюймовий ноутбук.



Сенсорні жести Swipe to X і голосове керування дозволяють легко запускати застосунки та перемикати режими буквально за командою або одним рухом пальця. Прозоре 180° покриття Corning Gorilla Glass Victus 2, спільно розроблене Lenovo та Corning, забезпечує міцність і водночас демонструє інженерну майстерність Lenovo, відкриваючи погляд на складні механізми рулонного екрана.



Завдяки функціям на базі AI — таким як синхронний переклад, голосовий помічник, мультимодальність та можливість користуватися пристроєм навіть із закритою кришкою — концепт ThinkPad Rollable XD відкриває нові можливості для гібридної роботи, навігації та групової взаємодії. Це не просто ПК, а ціла платформа для розумніших результатів: ефективнішої роботи, глибшого занурення та інновацій, готових до майбутнього.



Проєкт Kubit або концепт Lenovo Personal AI Hub – це персональний edge-cloud пристрій, створений для підтримки AI-застосунків у межах екосистеми користувача, що охоплює ПК, смартфони, персональні пристрої та рішення для «розумного дому».



Хаб містить дві компактні AI-робочі станції ThinkStation PGX, побудовані на NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, розміщені за прозорим сенсорним дисплеєм. Рішення збирає дані з різних платформ, дозволяючи користувачам отримувати нові рівні аналітики та AI-можливостей, які розвиваються разом із ними й забезпечують високопродуктивні персональні AI-обчислення.



Цей персональний AI-хаб, що керується дотиком або голосом, забезпечує унікальний досвід взаємодії зі штучним інтелектом. Він базується на безмежній кількості щоденних контактів користувача зі своїми пристроями, розширюючи горизонти розумних технологій для всіх.



Концепт окулярів зі штучним інтелектом Lenovo AI Glasses змінює взаємодію користувачів з навколишнім середовищем та уніфікує їхній робочий процес, пропонуючи поєднання штучного інтелекту, керування мультимедіа та інтеграції з кількома пристроями.



З бездротовим підключенням до смартпристрою, AI-окуляри підтримують інтуїтивно зрозуміле сенсорне та голосове керування, дзвінки в режимі hands-free, телесуфлер для презентацій і публічних виступів, а також відтворення музики. Користувачі залишаються на зв’язку зі своїми технологіями, не дістаючи смартфон чи ПК.



Працюючи на базі Lenovo Qira, окуляри використовують AI-можливості підключених смартфонів або ПК для live-перекладу з затримкою менше мілісекунди та інтелектуального розпізнавання зображень, надаючи миттєвий контекст тому, що користувач бачить і чує.



Функція Catch Me Up дозволяє швидко отримати зведення сповіщень з кількох пристроїв на початку дня. Вагою 45 г, окуляри Lenovo AI Glasses поєднують комфорт із передовим дизайном, забезпечуючи до 8 годин продуктивності та розваг. Розумні окуляри втілюють бачення безперебійного життя, вдосконаленого штучним інтелектом, де технології безперешкодно працюють протягом усього дня.



Концепт Lenovo Smart Sense Display – це не просто дисплей, а інтелектуальний центр нового покоління для взаємодії з кількома пристроями. Окрім підключення до ваших пристроїв за допомогою кабелів, 27-дюймовий UHD-дисплей може автоматично підключатися бездротовим способом до кількох персональних пристроїв, включаючи мобільний телефон, ноутбук і планшет.



Користувачі можуть транслювати контент зі своїх пристроїв та насолоджуватися ефективною співпрацею на кількох екранах. Інтуїтивно зрозумілий дисплей також підтримує взаємодію зі смартасистентом через дотик або голосові команди. Гнучке керування вікнами та функції ‘перетягування’ роблять багатозадачність простішою, ніж будь-коли.



В концепті Lenovo Smart Sense Display технології працюють не лише на продуктивність, а й на комфорт і добробут користувачів. Концепт персоналізованого дисплея з функціями AI забезпечує візуальні рішення в реальному часі, адаптовані до різних користувачів. Цей концепт дисплея розроблений для кількох користувачів і адаптується до кожного залежно від профілю, часу доби та локації. Система автоматично підлаштовує яскравість і колірну температуру під добові ритми, а також у реальному часі стежить за самопочуттям: контролює поставу, втому очей та інші показники. Це максимальний рівень комфорту й турботи про здоров’я, що ґрунтується на глибокому розумінні потреб кожного користувача.



Концепт Lenovo Adaptable Keyboard – це компактна та адаптивна клавіатура для користувачів, яким потрібен персоналізований досвід введення в різних сценаріях. Від роботи до геймінгу – клавіатура підлаштовується під завдання, надаючи більше можливостей під рукою. Також підтримується регульований хід клавіш і оптична активація, що змінює зусилля натискання: для блискавичної реакції в іграх або контрольованої, точної роботи.



Концепт Lenovo Self-Charging Kit включає клавіатуру та мишу, що працюють на базі технології збирання світлової енергії, ефективної навіть за освітленості від 50 люкс.



Миша на сонячній енергії забезпечує один з перших у галузі режимів роботи без підзарядки, використовуючи лише повсякденне освітлення в приміщенні. Незалежно від того, чи користувач постійно в русі, чи надає перевагу чистій естетиці бездротового робочого простору, цей набір пропонує зручніше й більш стале рішення для аксесуарів.

