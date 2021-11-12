iIT Distribution підписала дистриб'юторську угоду з NAKIVO

12 ноября 2021 г., 15:55

Компанія iIT Distribution оголосила про підписання дистриб'юторської угоди з NAKIVO, яка спеціалізується на рішеннях для резервного копіювання.

Як повідомляється, відтепер ми відкриваємо доступ до придбання продуктів резервного копіювання, реплікації та відновлення NAKIVO на територіях України, Казахстану, Грузії та Узбекистану із забезпеченням підтримки у проєктуванні та впровадженні.



Нагадаємо, що NAKIVO – компанія, яка розробляє програмне забезпечення для захисту даних, резервного копіювання та відновлення віртуальних машин для корпоративного ринку. Її рішенням довіряють провідні світові бренди, такі як Cisco, Radisson, DHL, Siemens, Honda, Coca-Cola. Понад 19 000 компаній по всьому світу оцінили рішення NAKIVO Backup & Replication, покликане захищати критично важливі дані у віртуалізованих і гібридних середовищах. А близько 300 постачальників хостингових, адміністративних та хмарних послуг нині використовують програмне забезпечення NAKIVO для надання VM BaaS, RaaS та DRaaS своїм клієнтам.

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