LG співпрацює з Flex для розширення глобального бізнесу ЦОД потужністю в гігавати

11 ноября 2025 г., 17:35

0

Tweet

Компанія Flex оголосила про нове партнерство з LG Electronics (LG) для спільної розробки інтегрованих, модульних рішень для охолодження, які вирішують зростаючі проблеми термального управління ЦОД в епоху AI.



Для більш ефективного відведення тепла у ЦОД високої щільності необхідні передові технології охолодження. Це партнерство об'єднує портфель рідинного охолодження, власні продукти живлення та рішення для ІТ-інфраструктури від Flex із високопродуктивними модулями повітряного та рідинного охолодження від LG, включаючи CRAC, CRAH, чилери, блоки розподілу холодоагенту (CDU) та повний набір рішень для термального управління та моніторингу. Це дає операторам ЦОД гнучкість для налаштування рішень та масштабування відповідно до попиту.



«Завдяки нашій співпраці з LG, Flex тепер пропонує клієнтам повний спектр рішень для охолодження, щоб подолати зростаючі проблеми з теплом у ЦОД», — сказав Майкл Гартунг (Michael Hartung), президент і головний комерційний директор Flex. «Разом ми будемо постачати збірні, масштабовані рішення для інфраструктури ЦОД, які включають передові технології рідинного та повітряного охолодження для підвищення ефективності, спрощення розгортання та прискорення часу виходу на прибуток для наших клієнтів».



Удосконалені системи чилерів LG ефективно виробляють холодну воду для ЦОД, працюючи з CDU Flex і LG та вторинними мережами рідини (SFN), щоб захистити обчислювальні активи AI, зберігаючи окремо рідини для охолодження об'єкта та ІТ-систем. Як комплексне рішення, ці технології забезпечують надійний контроль температури, максимізують енергоефективність та гарантують гнучке, масштабоване термальне управління і швидке розгортання робочих навантажень AI високої щільності.

«Ми підвищуємо нашу конкурентоспроможність на ринку ЦОД для AI, стратегічно співпрацюючи з провідними світовими компаніями», — сказав Джеймс Лі (James Lee), президент LG ES. «Наша співпраця з Flex надає новий імпульс нашій глобальній експансії та посилює нашу здатність надавати унікальну цінність клієнтам по всьому світу».



Спільно розроблені рішення будуть доступні як частина платформи Flex AI Infrastructure — першої у світі виробничої платформи ЦОД, що інтегрує живлення, охолодження, обчислювальні ресурси та послуги в модульні конструкції.



Flex надає передові виробничі можливості, інноваційні продукти живлення та охолодження, а також послуги повного життєвого циклу, які вирішують проблеми живлення, тепла та масштабування ЦОД в епоху AI.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI