СТО та головний АІ-технолог Intel переходить до OpenAI

Як повідомляє CRN, Сачін Катті (Sachin Katti), головний технологічний директор (CTO) та директор із питань штучного інтелекту Intel, залишає виробника чипів, щоб приєднатися до OpenAI. Це сталося лише через шість місяців після того, як генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) призначив його на цю ключову посаду.



Сачін Катті повідомив у соціальній мережі X, що в OpenAI він зосередиться на розробці та розбудові обчислювальної інфраструктури для штучного загального інтелекту (AGI). Президент і співзасновник OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) підтвердив призначення, заявивши, що Катті допоможе "спроектувати та побудувати нашу обчислювальну інфраструктуру, яка забезпечить наше AGI-дослідження".



Як вважають аналітики, те, що Сачін Катті залишає Intel є значним ударом для компанії, яка намагається скоротити відставання на ринку АІ-чипів, особливо після того, як компанія не змогла досягти прогнозу виручки від своїх чипів Gaudi. Ліп-Бу Тан призначив Катті на посаду, доручивши саме йому "загальну стратегію АІ та дорожню карту продуктів АІ, а також Intel Labs".



Сачін Катті приєднався до Intel у 2021 році, але вже мав глибокі зв'язки з компанією, оскільки провів там 13 років на початку своєї кар'єри, працюючи над дизайном CPU та архітектурою обладнання. Крім того, він має великий досвід у хмарних обчисленнях: провів шість років у Microsoft, де був директором з інженерії хмарних та АІ-системних технологій, а також головним програмним менеджером для хмарної платформи Azure Compute.



До цього Сачін Катті був співзасновником і генеральним директором Kumu Networks, компанії, що працювала над революційними змінами у сфері бездротових систем. Його академічний досвід включає роботу ад'юнкт-професором електротехніки та комп'ютерних наук у Стенфордському університеті, де він також отримав ступінь магістра та доктора (Ph.D.).



Intel підтвердила відхід Катті та оголосила, що Ліп-Бу Тан особисто візьме на себе керівництво групами АІ та передових технологій (AI and Advanced Technologies Groups). Прессекретар Intel наголосив, що "АІ залишається одним із найвищих стратегічних пріоритетів Intel".



Нагадаємо, що нещодавно Intel також залишили віцепрезидент із управління АІ-продуктами для центрів обробки даних Саурабх Кулкарні (який, за повідомленнями, перейшов до AMD) та інші ключові ветерани.

