Google виділяє 700 тис. євро на опанування українцями базових знань зі штучного інтелекту

18 апреля 2024 г., 14:35

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Програма Google.org «AI Opportunity Fund: Europe» стає доступною для України. Вперше її було оголошено минулого лютого та створено у співпраці з Center for Public Impact в рамках ініціативи AI Opportunity Initiative for Europe. Вона має на меті допомогти працівникам, які найбільше постраждали від змін на ринку праці, викликаних розвитком штучного інтелекту.

Через відкритий конкурс Google.org відбере неприбуткові організації та громадські об'єднання, які працюють з цими категоріями громадян. Переможці конкурсу отримають спеціальні навчальні програми українською мовою, що охоплюватимуть базові знання зі штучного інтелекту, а також всебічну підтримку та консультування.

Загальний бюджет AI Opportunity Fund: Europe для України становить 700 тис. євро, що включає субгранти та інтенсивні навчальні програми. Подати заявку на участь у програмі можуть неприбуткові організації та організації громадянського суспільства або соціальні підприємства, зокрема профспілки та галузеві асоціації, муніципалітети, благодійні організації та професійні об'єднання тощо, які працюють з людьми, що потребують набуття впевненості у використанні інструментів штучного інтелекту у своїй професійній діяльності. Приймання заявок вже відкрито і триватиме до 28 червня.

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