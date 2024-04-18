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CERT-UA попереджає про чергову кіберзагрозу для Сил оборони України

18 апреля 2024 г., 16:35
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CERT-UA попереджає про чергову кіберзагрозу для Сил оборони України

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, повідомляє про підвищену активність угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп'ютерів військовослужбовців з метою викрадення документів та даних месенджерів.

Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств та спілкування з метою розповсюдження шкідливих програм. Їхні методи включають: супровідні повідомлення-приманки (наприклад, про відкриття виконавчого провадження/кримінальної справи; відео бойових дій; запит на знайомство тощо); файли (архіви) з проханням допомогти у їх відкритті/обробці. Зловмисники застосовують такі шкідливі програми, в тому числі для викрадення та вивантаження даних з комп'ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових.

Слід звернути увагу, що зловмисники продовжуватимуть вдосконалювати способи доставки шкідливих програм через месенджери. Будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця (наприклад, публікація фото у військовій формі) полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак.

У разі виявлення будь-яких підозрілих повідомлень чи файлів просимо невідкладно інформувати CERT-UA та Центр кібербезпеки ІТС.

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