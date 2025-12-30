Німеччина внесла до «Фонду підтримки енергетики» найбільший разовий транш у понад 160 мільйонів євро

30 декабря 2025 г., 10:25

Міністерство енергетики України повідомило, що Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало до Фонду підтримки енергетики України найбільший разовий внесок з початку діяльності Фонду – 160,11 мільйона євро.



Ще 3 мільйони євро перерахувало у Фонд Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини через німецький банк розвитку KfW, що було вже другим внеском за грудень цього року (на початку місяця вже було перераховано 4,5 млн євро).



Попередній рекорд щодо суми разової виплати також належав Німеччині - у 2022 році країна перерахувала до Фонду 99,5 мільйона євро. Інший значний внесок у розмірі 96 мільйонів євро у 2024 році надійшов від Європейської комісії.



Загалом з початку повномасштабної збройної агресії росії внески Німеччини перераховані до Фонду склали 552,4 мільйона євро.

