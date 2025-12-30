Meta купує сінгапурський АІ-стартап Manus для створення цифрових співробітників

30 декабря 2025 г., 12:35

Як повідомляє Reuters, корпорація Meta оголосила про підписання угоди щодо придбання АІ-стартапу Manus, який базується в Сінгапурі.



Аналітики вважають, що цей крок є частиною масштабної стратегії Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) із перетворення Meta на провідну платформу автономного штучного інтелекту.



Manus спеціалізується на створенні універсальних АІ-агентів, які здатні функціонувати як повноцінні цифрові співробітники. На відміну від традиційних чат-ботів, ці системи можуть самостійно виконувати складні завдання - від глибоких ринкових досліджень та написання коду до автоматизації бізнес-процесів - потребуючи мінімальної кількості підказок від користувача.



Meta планує не лише інтегрувати технології Manus у свої споживчі та бізнес-продукти, включаючи Meta AI, а й продовжувати продавати сервіс як окреме рішення для корпоративних клієнтів.



Придбання відбулося на тлі посилення конкуренції в індустрії, де технологічні гіганти змагаються за таланти та проривні архітектури. Раніше цього року Meta здійснила інвестицію в розмірі 14 млрд дол. у компанію Scale AI, залучивши її засновника Александара Вана (Alexandr Wang) до керівництва новим підрозділом Meta Superintelligence Labs (MSL). Саме під наглядом Александара Вана (Alexandr Wang) відбуватиметься впровадження агентних технологій Manus у глобальну екосистему Facebook, Instagram та WhatsApp.



Компанія Manus, яка є частиною Beijing Butterfly Effect Technology, здобула популярність завдяки заявам про те, що її агент за показниками продуктивності в бенчмарках GAIA перевершує рішення DeepResearch від OpenAI. Стартап продемонстрував надзвичайну динаміку зростання, досягнувши показника річного доходу у 125 млн дол. лише через вісім місяців після запуску.



Генеральний директор Manus Сяо Хун (Xiao Hong) зазначив, що приєднання до Meta дозволить стартапу розвиватися на більш стійкому фундаменті, зберігаючи при цьому автономність у прийнятті рішень. Команда розробників Manus залишиться в Сінгапурі, але тепер отримає доступ до величезних обчислювальних потужностей Meta та її мільярдної аудиторії. Стартап став відомим завдяки своїй здатності вирішувати завдання у фоновому режимі: наприклад, при запиті на пошук нерухомості агент самостійно аналізує ринок, рівень безпеки районів та фінансові показники, надаючи користувачеві вже готовий результат, а не просто посилання. Це відкриває нові можливості для повної автоматизації реклами та персоналізованого обслуговування клієнтів у межах платформ Meta.



Фінансові деталі угоди офіційно не розголошуються, проте експерти оцінюють її як одну з найбільш значущих у секторі прикладного АІ за 2025 рік. Це поглинання підкреслює зміщення фокусу індустрії з розробки фундаментальних мовних моделей на створення автономних систем, здатних до дії. Для Meta це можливість диверсифікувати джерела доходу через передплатну модель сервісу Manus, яка вже приносить стабільний прибуток від мільйонів користувачів у всьому світі. Використання технологій Manus дозволить компанії значно випередити конкурентів у створенні персональних помічників нового покоління, які не просто відповідають на питання, а реально виконують роботу за людину.



Залучення досвіду Александара Вана (Alexandr Wang) та технологій Manus свідчить про намір Meta компенсувати затримки у випуску моделі Llama 4 за рахунок кращої інфраструктури та агентних надбудов. Очікується, що використання автономних агентів у рекламному кабінеті Meta дозволить малим підприємствам скоротити витрати на маркетинг на 30-40%, оскільки АІ самостійно розроблятиме стратегії та оптимізуватиме кампанії в реальному часі.



Крім того, наявність сінгапурської бази Manus дає Meta важливий плацдарм для роботи з азійськими талантами та технологіями в обхід прямих торговельних обмежень США щодо материкового Китаю.

