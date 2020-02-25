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Lenovo ThinkVision P44w — искривленный дисплей для профессионалов

25 февраля 2020 г., 14:35
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Lenovo ThinkVision P44w — искривленный дисплей для профессионалов

Компания Lenovo представила в Украине широкоформатный 43,4-дюймовый монитор с изогнутым экраном ThinkVision P44w-10, ориентированный на профессионалов.

Экран характеризуется радиусом изгиба 1800 мм и имеет соотношение сторон 32:10 при разрешении Ultra HD (3840×1200). В новинке реализована поддержка расширенного динамического диапазона DisplayHDR 400.

Дисплей обеспечивает кадровую частоту 144 Гц, а время отклика не превышает 4 мс. Матовый экран с антибликовым покрытием воспроизводит 90% палитры DCI-P3 и охватывает 99,5% цветового пространства sRGB и BT.709. Устройство получило яркость 380 нит с возможностью увеличения до 450 нит, контрастность 3000:1 и углы обзора 178°/178°. Уменьшить нагрузку на глаза позволяет реализованная в мониторе технология TÜV Eye Comfort, которая снижает излучение синего света.

Дисплей заранее откалиброван для точной передачи цветов и имеет программное обеспечение ThinkColor, чтобы управлять настройками изображения. Монитор поддерживает функции «картинки рядом» (Picture by Picture) и «картинка в картинке» (Picture in Picture), а также оборудован KVM-переключателем, позволяющим транслировать изображение на экран с нескольких устройств одновременно.

Конструкция монитор дает возможность регулировки высоты, наклона и вращения. Набор разъемов ThinkVision P44w включает два порта USB 3.1 Type-C с функцией передавачи данных, видео и аудио. Имеются также разъемы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Монитор поддерживает технологию интеллектуального питания (Smart Power), которая регулирует подачу электроэнергии, позволяет одновременно заряжать до двух устройств и обеспечивает безопасное подключение.

Кроме того, устройство получило два дополнительных динамика по 4 Вт, сертифицированных Harman Kardon.

В Украине монитор ThinkVision P44w доступен в черном цвете по цене 38999 грн.


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