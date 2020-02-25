Huawei представила планшет MatePad Pro 5G

25 февраля 2020 г., 15:05

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Подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) объявило о глобальном запуске новых планшетов Huawei MatePad Pro и Huawei MatePad Pro 5G.

В модели Huawei MatePad Pro 5G установлен полноразмерный экран Huawei FullView с диагональю 10,8 дюймов и ультратонкими 4,9-миллиметровыми рамками, что позволило достичь соотношения размера экрана к корпусу — 90%. Разрешение дисплея составляет 2K QHD (2560×1600), что соответствует плотности пикселей 280 ppi. Для него заявлена возможность отображать кинематографическую цветовую гамму DCI-P3 при яркости 540 нитов и контрастности 1500:1.

Новинка оснащена процессором Kirin 990 5G на базе технологии 7nm+ EUV с тактовой частотой до 2,86 ГГц. В свою очередь, в модели MatePad Pro используется чипсет Kirin 990, разработанный по технологии 7 нм.

Обе модели работают под управлением интерфейса пользователя EMUI 10. Они поддерживают функции многооконного режима Multi-Window, режим совместной работы с несколькими экранами Multi-screen Collaboration и приложение Huawei APP Multiplier. Также предусматривается поддержка Huawei M-Pencil и клавиатуры Smart Magnetic Keyboard. Это призвано повысить эффективность работы в режиме ПК с новыми функциями защиты беспроводной сети (WPS). Отметим, что в Huawei MatePad Pro поддерживаются функции беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядки.

Цельнометаллический корпус новинок выполнен из магниевого сплава, причем антенны встроены в корпус. Серия Huawei MatePad Pro 5G представлена в двух цветовых решениях: Forest Green («Зеленый») и Orange («Оранжевый»). Huawei MatePad Pro — в четырех (Forest Green («Зеленый»), Orange («Оранжевый»), Pearl White («Жемчужный») и Midnight Grey («Серый»). Обе модели в цветах Forest Green и Orange имеют отделку из искусственной кожи.

Встроенный в планшет Huawei MatePad Pro 5G процессор Kirin 990 5G SoC поддерживает как неавтономную, так и автономную архитектуры, а также полосы TDD/FDD, что позволяет использовать различные сети и сетевые режимы, обеспечивая подключение к высокоскоростному 5G-соединению во время поездок по всему миру.

Благодаря запатентованному компанией Huawei нейроморфному процессору (NPU) на базе архитектуры Da Vinci, вычислительные возможности искусственного интеллекта оптимизированы за счет распределения нагрузки между двумя большими ядрами и одним малым. Оба планшета оснащены двухканальной оперативной памятью LPDDR4X объемом до 8 ГБ. Конструкция новинок включает систему охлаждения на основе сверхпрочного 3D-графена (в Huawei MatePad Pro используется 12-слойная система охлаждения).

В планшетах Huawei MatePad Pro и Huawei MatePad Pro 5G установлена батарея емкостью 7250 мАч. Они поддерживают быструю зарядку Huawei SuperCharge 40 Вт.

Среди особенностей Huawei MatePad Pro и Huawei MatePad Pro 5G стоит также отметить технологию Huawei Share с поддержкой функции Multi-screen Collaboration («Совместная работа на нескольких устройствах»), что обеспечивает устройствам Huawei улучшенную кроссплатформенность. Так с помощью Multi-screen Collaboration можно перетаскивать файлы со смартфонов на планшеты. Совместное использование периферийных устройств позволяет печатать на смартфонах через клавиатуру и экран планшета, проигрывать сохраненную на смартфоне музыку через динамик планшета и другое. Благодаря этому решению пользователи могут отвечать на звонки и текстовые сообщения непосредственно с планшета, упрощая работу на нескольких устройствах.

Режим Multi-Window обеспечивает многозадачность с поддержкой до трех приложений одновременно для общения в чатах, онлайн-шопинга или просмотра коротких видео во время интернет-серфинга. Благодаря режиму Floating Window («Плавающее окно») пользователи могут отвечать на текстовые сообщения во время игр или просмотра фильмов, не отвлекаясь от процесса и не сворачивая приложения. Huawei App Multiplier делит одно приложение на два окна, обеспечивая воспроизведение двойного экрана с альбомной ориентацией. Размер окон настраивается под потребности пользователя простым перетаскиванием границы. До конца марта 2020 года около 3 000 топовых глобальных приложений будут поддерживать Huawei App Multiplier.

Модели Huawei MatePad Pro и Huawei MatePad Pro 5G поддерживают стилус Huawei M-Pencil. Он распознает 4096 уровней степени нажатия и наклон, а наконечник устройства выполнен из композитного материала пользователи для обеспечения высокой отзывчивости и точности. При размещении Huawei M-Pencil сверху Huawei MatePad Pro или Huawei MatePad Pro 5G происходит автоматическое соединение по Bluetooth и беспроводная зарядка.

Huawei MatePad Pro и Huawei MatePad Pro 5G поддерживают интеллектуальную магнитную Bluetooth-клавиатуру Smart Magnetic Keyboard. Клавиатура поддерживает 1,3 мм ход клавиш для удобной печати, а клавиша Shift является переключателем для Huawei Share, обеспечивая быстрый доступ к функции Multi-screen Collaboration. Huawei MatePad Pro и Huawei MatePad Pro 5G поддерживают фирменную технологию Histen 6.0 для воспроизведения 3D-стереозвука. Планшеты оснащены четырехканальными динамиками от Harman Kardon.

Планшет Huawei MatePad Pro 5G поступит на рынок с июня 2020 года, а модель Huawei MatePad Pro появится в апреле 2020 года.

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