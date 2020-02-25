HP противопоставила предложению Xerox план «повышения ценности компании»

25 февраля 2020 г., 13:57

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HP вчера отчиталась о завершении I-го финансового квартала, а также анонсировала трёхлетний план экономического роста компании. Он призван существенно улучшить стратегическое положение и благосостояние HP, попутно продемонстрировав, насколько серьёзно Xerox недооценивает её в своём предложении покупки, последняя версия которого была анонсирована 10 февраля.

Генеральный директор и президент HP Энрике Лорес (Enrique Lores) в ответ на пересмотренные условия сделки заявил, что в таком виде она «создает значительный риск и ставит под угрозу будущее нашей компании». В то же время, HP заявила, что контактирует с Xerox, чтобы «выяснить, существует ли вариант, который представляет ценность для акционеров HP, дополняя стратегический и финансовый план HP».

Обнародованный план включает в себя агрессивную программу возврата капитала, в соответствии с которой акционеры HP должны получить 16 млрд долл. с 2020 по 2022 финансовые годы (примерно 50% нынешней рыночной капитализации HP). Разводнённая чистая прибыль на акцию (EPS) достигнет $3,25—$3,65, а операционная прибыль за 2022 финансовый год ожидается в пределах от 4,7 до 5,1 млрд долл.

В первом квартале чистая прибыль компании составила 14,6 млрд долл., на 0,6% меньше, чем год назад. Чистая EPS составила 65 центов, превзойдя прогнозы аналитиков, ожидавших 53 центов на акцию. Бизнес Personal Systems завершил квартал с 9,89 млрд долл., улучшив прошлогодний результат на 2 процента, а чистая прибыль подразделения Printing упала на 7 процентов до 4,72 млрд долл.

От II-го квартала HP ожидает 49–53 центов на акцию. Сторонние аналитики настроены более оптимистично, их прогноз — 54 цента при общей выручке 13,92 млрд долл.

Трехлетняя стратегия HP предполагает повышение целевой операционной нормы прибыли для Personal Systems с 3,5 до 5,5 процентов за счёт «переосмысления опыта работы с компьютерами, увеличения пожизненной ценности устройств в таких областях, как игры, и ускорения роста услуг и решений за счёт расширения на смежные рынки».

Для сегмента печати операционная маржа в долгосрочном прогнозе увеличена с 16 до 18 процентов. Планы развития этого бизнеса HP предусматривают «увеличение периодических доходов от печати ... и наращивание портфолио графики и 3D для лидерства в аналого-цифровой трансформации».

В отношении последнего предложения Xerox, дающей $24 за каждую из находящихся в обращении акций HP, было сказано, что это не компенсирует акционерам стоимость HP с учётом стратегической перспективы, и ущемляет акционеров HP в пользу акционеров Xerox.

Лопес заявил на пресс-конференции в понедельник, что соглашение о слиянии возможно при выполнении трёх условий: во-первых, нужно убедиться что сделка отражает реальную стоимость каждой из двух компаний, во-вторых, структура капитала объединённой организации должна иметь смысл и отвечать потребностям ведения бизнеса, в-третьих, расчёт следует строить, основываясь только на реалистичных синергетических эффектах, которые действительно могут быть достигнуты.

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