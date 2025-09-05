Lenovo ThinkBook VertiFlex – концепт ноутбука з поворотним екраном

5 сентября 2025 г., 16:35

На виставці Innovation World 2025 у Берліні компанія Lenovo представила серію інноваційних концептів. У першу чергу серед них слід зазначити ThinkBook VertiFlex – один з перших ноутбуків із 14-дюймовим поворотним дисплеєм. Ультратонкий пристрій товщиною 17,9 мм та вагою 1,39 кг може перемикатися між горизонтальним і вертикальним режимами. Вертикальний режим оптимізований для програмування, багатозадачності з розділеним екраном та роботи з документами. Особливість концепту – інтеграція з Lenovo Smart Connect для підключення смартфона з передачею файлів та дублюванням екрана.



Концепт Lenovo Smart Motion представляє розумну багатонапрямну підставку для ноутбука з автоматичним відстеженням обличчя та голосовим керуванням. Унікальна особливість – AI-кільце для управління підставкою жестами.



NaturaSynth Display — концепт монітора з апаратною технологією нульового синього світла. Монітор імітує природне освітлення та знижує втому очей.



За інформацією Lenovo, представлені концепти поки залишаються на стадії розробки, але їхні окремі елементи незабаром з'являться у серійних моделях.

