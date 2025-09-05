Тепер Дія підтримує всі поширені в ЄС формати цифрового підпису

5 сентября 2025 г., 15:35

Застосунок Дія тепер підтримує формат XAdES для Дія.Підпису, інформує Міністерство цифрової трансформації України. Це розширює можливості українців у взаємодії з європейськими сервісами та партнерами.

Впровадження нового формату для Дія.Підпису – частина євроінтеграційних зобов’язань України у цифровій сфері. Це дозволить нашим громадянам та підприємцям підписувати документи, які будуть визнаватися як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, якщо ви ведете бізнес з країнами Балтії – краще підійде XAdES, якщо з партнерами з Австрії, Польщі чи Італії – PAdES. Це пришвидшить взаємодію без додаткових налаштувань.

В ЄС можна використовувати кілька міжнародних форматів електронних підписів. Кожна країна або компанія вибирає той, який їй найбільше підходить. Тож Дія.Підпис відтепер пропонує повний набір цих форматів: XAdES – дозволяє підписувати файли будь-якого формату, зокрема XML для структурованих даних; PAdES – підпис створюється просто у PDF-файлі; CAdES – універсальний підпис для різних типів файлів і систем.

